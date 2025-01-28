16-летняя девушка родила третьего ребенка на Днепропетровщине

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Slava Kot
24 января 2025 в больницу в городе Каменское Днепропетровской области поступило сообщение от 16-летней девушки о начале ее третьих родов. Скорая выехала по вызову и приняла роды во время транспортировки пациентки в больницу.
Третьего ребенка родила 16-летняя девушка. Фото иллюстративное
Как сообщает в Facebook заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Буданцева, медицинские бригады помощи дважды за короткое время приняли роды во время движения санитарного автомобиля.
Один из случаев произошел 24 января, когда 16-летняя девушка на 40 неделе беременности совершила вызов в больницу.
По ее словам, девушка была гражданкой другой страны, где такие ранние беременности считаются нормальными. Кроме того, оказалось, что это уже были третьи роды 16-летней девушки. После рождения ребенка мать с ребенком доставили в местный роддом.
Еще одно рождение в санитарном автомобиле произошло двумя днями раньше.
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