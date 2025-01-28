16-летняя девушка родила третьего ребенка на Днепропетровщине

24 января 2025 в больницу в городе Каменское Днепропетровской области поступило сообщение от 16-летней девушки о начале ее третьих родов. Скорая выехала по вызову и приняла роды во время транспортировки пациентки в больницу.

Третьего ребенка родила 16-летняя девушка. Фото иллюстративное

Как сообщает в Facebook заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Буданцева, медицинские бригады помощи дважды за короткое время приняли роды во время движения санитарного автомобиля.

Один из случаев произошел 24 января, когда 16-летняя девушка на 40 неделе беременности совершила вызов в больницу.

"На вызов выехала бригада Каменской станции в составе парамедика Плякун Татьяны и экстренного медицинского техника Любчич Олега. По пути транспортировки начинаются быстрые роды и на свет родился живой доношенный мальчик", — сообщила Буданцева.

По ее словам, девушка была гражданкой другой страны, где такие ранние беременности считаются нормальными. Кроме того, оказалось, что это уже были третьи роды 16-летней девушки. После рождения ребенка мать с ребенком доставили в местный роддом.

Еще одно рождение в санитарном автомобиле произошло двумя днями раньше.

" 22.01.2025г. в 13:13 в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов из Каменского района к женщине 34-х лет о начале четвертых родов четвертой беременности, 37 недель. По прибытию на место вызова женщина взята для транспортировки в роддом, но по пути в автомобиле начинаются стремительные роды. Бригада сработала быстро и профессионально, и на свет появилась живая и доношенная девочка", — пишет Буданцева.

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