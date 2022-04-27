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1500 украинских беженцев живут на пароме в Эстонии

Паром Isabelle стал большим общежитием для наших детей и женщин

сегодня, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Судоходная компания Tallink Eesti приютила 1500 беженцев из Украины. Люди живут на пароме, который постоянно стоит у причала в Таллиннском порту. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Delfi .
Украинцы, вынужденные покинуть свои дома, убегая от войны, нашли убежище на пароме Isabelle в Эстонии.
"1500 украинских беженцев живут на пароме Isabelle судоходной компании Tallink Eesti, постоянно стоящем у причала в Таллиннском порту. Ранее планировалось, что Isabelle будет обслуживать маршрут Рига-Стокгольм, однако сегодня паром стал большим общежитием для наших детей и женщин, бежавших от войны. Еще раз благодарим наших эстонских партнеров! Вы являетесь примером хорошего соседа и надежного друга", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что голливудский актер в Польше готовит борщ для беженцев из Украины. Украину в войне против Российской Федерации поддерживает множество стран и всемирно известных людей. Некоторые из них стали волонтерами и решили помогать нашим гражданам. Так поступил и 54-летний голливудский актер Лев Шрайбер, у которого есть украинское происхождение. Звезда "Людей икс" сообщил на своей странице в Instagram, что находится на украинско-польской границе и помогает беженцам. Он присоединился к звездной команде поваров World Central Kitchen и теперь готовит еду для наших граждан, вынужденных покинуть свои дома. Уже с первого дня Шрайберу посчастливилось готовить настоящий украинский борщ. Он особенно этому рад, ведь имеет украинские корни по материнской линии (его дедушка был эмигрантом из Украины).

1500 украинских беженцев живут на пароме в Эстонии

На пароме проживает 1500 беженцев (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/delfi.ee/
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