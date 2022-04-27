1500 украинских беженцев живут на пароме в Эстонии

Tallink Eesti приютила 1500 беженцев из Украины. Люди живут на пароме, Delfi . Судоходная компаниякоторый постоянно стоит у причала в Таллиннском порту. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на

Украинцы, вынужденные покинуть свои дома, убегая от войны, нашли убежище на пароме Isabelle в Эстонии.

Tallink Eesti "1500 украинских беженцев живут на пароме Isabelle судоходной компании, постоянно стоящем у причала в Таллиннском порту. Ранее планировалось, что Isabelle будет обслуживать маршрут Рига-Стокгольм, однако сегодня паром стал большим общежитием для наших детей и женщин, бежавших от войны. Еще раз благодарим наших эстонских партнеров! Вы являетесь примером хорошего соседа и надежного друга", — говорится в сообщении.