15-летняя раненая девушка вывезла травмированных людей из Попасной



















Девушка Елизавета управляла машиной под обстрелами и по заминированной местности. Благодаря ее героизму были спасены четыре человека, эвакуированные из ада города, который расстреливают оккупанты. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Разрушенные дома, фото Телеграм Луганская ОВА

На автомобиле ехало пять человек, направлялись украинцы в Бахмут. Когда автомобиль попал под обстрел, водителя и еще одного мужчину травмировало обломками снаряда. В автомобиле были еще мужчина и женщина. За руль села 15-летняя девушка, чтобы продолжить спасательный путь.

По ее словам, у раненых тяжелые травмы, чтобы они не теряли много крови, было решено, что поведет авто кто-нибудь другой. Однако по пути авто еще раз обстреляли оккупанты и ранения получила и и она.

Девушка рассказала, что вся дорога была покрыта минами, расположенными в шахматном порядке, поэтому пришлось объезжать каждую из них. Автомобиль проехал около 30 километров, пока люди добрались до территорий, где им оказали медицинскую помощь. Элизавету госпитализировали с ранениями ног. Других пассажиров с ранами от обломков снарядов.



"У нас там лежали мины в шахматном порядке, проехать было невозможно, но я как-то проехала там машиной. Дальше там труп женщины лежал и столб, я это тоже проехала и потом поворот направо и нас обстреляли, мне ноги. Я ничего не могла сделать, машина заглохла. Едва завела ее, но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля. Мне это не легко далось, было очень больно, но все же хотя бы как-то. Я бы не бросила их под обстрелами", — говорит она.

Раненых уже доставили по железной дороге во Львов. Всего привезли 15 человек из Бахмута, в том числе двое детей. Сюжет о раненых сняли журналисты Медиа-хаба "Твой город".



Как сообщал портал "Комментарии", на востоке оккупанты пытаются совершить химическую аварию на заводе "Азот".

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