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15-летняя раненая девушка вывезла травмированных людей из Попасной

Из Попасной люди эвакуировались и попали под обстрелы

сегодня, 12:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Девушка Елизавета управляла машиной под обстрелами и по заминированной местности. Благодаря ее героизму были спасены четыре человека, эвакуированные из ада города, который расстреливают оккупанты. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

15-летняя раненая девушка вывезла травмированных людей из Попасной

Разрушенные дома, фото Телеграм Луганская ОВА

На автомобиле ехало пять человек, направлялись украинцы в Бахмут. Когда автомобиль попал под обстрел, водителя и еще одного мужчину травмировало обломками снаряда. В автомобиле были еще мужчина и женщина. За руль села 15-летняя девушка, чтобы продолжить спасательный путь.

По ее словам, у раненых тяжелые травмы, чтобы они не теряли много крови, было решено, что поведет авто кто-нибудь другой. Однако по пути авто еще раз обстреляли оккупанты и ранения получила и и она.

Девушка рассказала, что вся дорога была покрыта минами, расположенными в шахматном порядке, поэтому пришлось объезжать каждую из них. Автомобиль проехал около 30 километров, пока люди добрались до территорий, где им оказали медицинскую помощь. Элизавету госпитализировали с ранениями ног. Других пассажиров с ранами от обломков снарядов.

"У нас там лежали мины в шахматном порядке, проехать было невозможно, но я как-то проехала там машиной. Дальше там труп женщины лежал и столб, я это тоже проехала и потом поворот направо и нас обстреляли, мне ноги. Я ничего не могла сделать, машина заглохла. Едва завела ее, но машина потом все равно заглохла из-за того, что аккумулятор прострелила пуля. Мне это не легко далось, было очень больно, но все же хотя бы как-то. Я бы не бросила их под обстрелами", — говорит она.

Раненых уже доставили по железной дороге во Львов. Всего привезли 15 человек из Бахмута, в том числе двое детей. Сюжет о раненых сняли журналисты Медиа-хаба "Твой город".

Как сообщал портал "Комментарии", на востоке оккупанты пытаются совершить химическую аварию на заводе "Азот".


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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
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