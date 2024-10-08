130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта

В Украине 130 больниц получат солнечные электростанции (СЭС) в рамках совместного проекта правительства и Всемирного банка под эгидой программы HEAL Ukraine. Это позволит медицинским учреждениям функционировать бесперебойно, даже при отключении электроэнергии.



Солнечные электростанции. Фото из открытых источников

Кто занимается установкой СЭС? Проект реализуется благодаря сотрудничеству с международными партнерами, бизнесом и благотворителями.

Зачем это нужно

Экономия на расходах на электроэнергию

Обеспечение резервного питания во время аварийных отключений

Улучшение условий для пациентов

По состоянию на сегодняшний день, уже более 90 больниц в Украине имеют СЭС с аккумуляторными системами. В общей сложности до конца 2024 года планируется установить солнечные электростанции в 200 медицинских заведениях. Кроме того, больницы получат 2000 систем сохранения энергии, которые позволят работать даже при длительных отключениях. На сегодняшний день в медучреждениях 20 областей установлено около 1200 таких систем.

Читайте на портале "Комментарии" — после длительного молчания Министерство энергетики Украины наконец-то предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы по энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.

Напомним, в Китае создали первую в мире двухбашенную солнечную электростанцию , которая способна производить 1,8 млрд кВт электроэнергии в год. Особенностью солнечной электростанции стало то, что она способна работать ночью, когда на небе нет солнца.

