logo

BTC/USD

61910.19

ETH/USD

2429.17

LTC/USD

65.58

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта
commentss НОВОСТИ Все новости

130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта

Совместный проект Правительства и Всемирного банка обеспечит энергонезависимость медицинских учреждений

сегодня, 13:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

В Украине 130 больниц получат солнечные электростанции (СЭС) в рамках совместного проекта правительства и Всемирного банка под эгидой программы HEAL Ukraine. Это позволит медицинским учреждениям функционировать бесперебойно, даже при отключении электроэнергии.

130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта

Солнечные электростанции. Фото из открытых источников

Кто занимается установкой СЭС? Проект реализуется благодаря сотрудничеству с международными партнерами, бизнесом и благотворителями.

Зачем это нужно

  • Экономия на расходах на электроэнергию

  • Обеспечение резервного питания во время аварийных отключений

  • Улучшение условий для пациентов

По состоянию на сегодняшний день, уже более 90 больниц в Украине имеют СЭС с аккумуляторными системами. В общей сложности до конца 2024 года планируется установить солнечные электростанции в 200 медицинских заведениях. Кроме того, больницы получат 2000 систем сохранения энергии, которые позволят работать даже при длительных отключениях. На сегодняшний день в медучреждениях 20 областей установлено около 1200 таких систем.

130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта - фото 2
130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта - фото 3
130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта - фото 4
130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта - фото 5
130 украинских больниц станут энергонезависимыми: детали проекта - фото 6

Читайте на портале "Комментарии" — после длительного молчания Министерство энергетики Украины наконец-то предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы по энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.

Напомним, в Китае создали первую в мире двухбашенную солнечную электростанцию , которая способна производить 1,8 млрд кВт электроэнергии в год. Особенностью солнечной электростанции стало то, что она способна работать ночью, когда на небе нет солнца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/soniachni-paneli-dlia-likaren-spilnyi-proekt-uriadu-ta-svitovoho-banku
Теги:

Новости

Все новости