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13-летний британец, собравший 250 тыс. фунтов для Украины, запускает новый сбор

13-летний подросток из Британии собрал 250 тысяч фунтов для детей из Украины. Теперь Габриэль Кларк открыл новый сбор для помощи детям в Африке.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

13-летний Габриэль Кларк из Великобритании смог собрать 250 тыс. фунтов (около 11 млн. гривен) в помощь украинским детям. Теперь парень объявил о новом сборе, который назвал "Чаша надежды". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.

13-летний британец, собравший 250 тыс. фунтов для Украины, запускает новый сбор

Габриэль Кларк. Фото из открытых источников

В прошлом году Габриэль вырезал из дерева "Чашу для Украины" с цветом украинского флага. Такая инициатива привлекла внимание к парню, и ему удалось собрать 250 тыс. фунтов пожертвований. Габриэль Кларк передал их польской школе, которая занимается около 450 детьми из Украины.


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Габриелю даже удалось посетить эту школу и поближе познакомиться с украинскими сверстниками.

"Мы играли в традиционные украинские настольные игры – меня ужасно избили в пинг-понг – и я расписывал с детьми деревянные яйца, что очень традиционно для украинцев. Было действительно интересно узнать их культуру и опыт из первых уст. Но я считаю, что главным моментом поездки стала красивая сине-желтая картина молодой девушки, по имени Карина, которая символизирует украинское поле и небо", — говорит 13-летний британец и добавляет, что этот рисунок теперь висит у него дома.

13-летний британец, собравший 250 тыс. фунтов для Украины, запускает новый сбор - фото 2

Новый сбор Габриэль Кларк организовал в этот раз для детей Африки.

"Мне кажется, что детей иногда недооценивают, и они нуждаются в нашей поддержке, потому что они не могут работать, чтобы заработать деньги, чтобы помочь себе. В мире так много проблем, поэтому я думаю, что если я смогу внести свой вклад, чтобы исправить некоторые из них, я хочу попробовать", — говорит подросток.

Габриэль уже собрал более 6 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Unicef подсчитали количество погибших детей во время войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку.



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Источник: https://uk.news.yahoo.com/boy-13-creates-handmade-hope-230100025.html
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