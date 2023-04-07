13-летний британец, собравший 250 тыс. фунтов для Украины, запускает новый сбор

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Slava Kot
13-летний Габриэль Кларк из Великобритании смог собрать 250 тыс. фунтов (около 11 млн. гривен) в помощь украинским детям. Теперь парень объявил о новом сборе, который назвал "Чаша надежды". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yahoo News.
Габриэль Кларк. Фото из открытых источников
В прошлом году Габриэль вырезал из дерева "Чашу для Украины" с цветом украинского флага. Такая инициатива привлекла внимание к парню, и ему удалось собрать 250 тыс. фунтов пожертвований. Габриэль Кларк передал их польской школе, которая занимается около 450 детьми из Украины.
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Габриелю даже удалось посетить эту школу и поближе познакомиться с украинскими сверстниками.
Новый сбор Габриэль Кларк организовал в этот раз для детей Африки.
Габриэль уже собрал более 6 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Unicef подсчитали количество погибших детей во время войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы в Европе должны сдать тест по языку.
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