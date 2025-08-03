12-летняя девушка родила: ее семья не заметила признаков подростковой беременности

В начале июля в больнице чешского города Карловы Вары 12-летняя девочка родила здорового ребенка. Девочка обратилась в больницу с жалобами на сильную боль в животе. В ходе обследования врачи обнаружили, что она находится на позднем сроке беременности.

В Чехии 12-летняя девочка родила ребенка. Фото из открытых источников

Несмотря на поздние сроки, близкое окружение ребенка, включая семью, не подозревало о беременности несовершеннолетней. Как сообщают чешские СМИ, изменения во внешности девочки объясняли якобы "лишним весом". Однако журналисты указывают, что даже на школьных фотографиях беременность была довольно заметной, однако никто не заподозрил ничего необычного.

По данным портала iDNES.cz, во время общения с психологом девочка сообщила, что отцом ее ребенка является 16-летний брат. Дело расследует полиция, уже назначившая тест на отцовство. Из-за возраста потерпевшей полиция не раскрывает подробности дела.

"Учитывая возраст жертвы, мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", — прокомментировал ситуацию спикер полиции Якуб Копржива.

Медицинские специалисты отмечают, что случаи, когда женщины не подозревают о собственной беременности до рода родов, действительно случаются. Однако в этом случае трудно понять, почему семья девушки не заметила ее беременность.

В Чехии половые отношения с лицами младше 15 лет считаются уголовным преступлением.

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