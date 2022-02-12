12 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Сегодня православные в Украине отмечают Собор трех святителей.
Что отмечают в Украине и мире 12 февраля
В народе этот день отмечен как праздник Трех святых. 12 февраля чтят память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Приметы 10 февраля:
• если заяц забежал в сад — это к морозам;
• если мыши выбегают на лесной настил — к оттепели;
• воющие под домами волки — к морозу.
Что нельзя делать 10 февраля:
• выполнять домашнюю работу;
• стирать;
• вязать;
• ревновать;
• злиться;
Что отмечают в мире 10 февраля:
• День бюстгальтера в Японии;
• День внеземной культуры;
• День молодёжи в Венесуэле;
• Национальный день пудинга с изюмом и Национальный день Бискотто в США;
• Скаутская суббота в США.
Знаменательные события 10 февраля:
• в 1924 году Мумию Тутанхамона вынули из гробницы через 15 месяцев после ее открытия.
• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Латвией.
• в 1961 в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". "Венера-1" стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.
Кто родился 10 февраля:
• в 1950 году Майкл Айронсайд, американский киноактер ("Горец-2", "Вспомнить все");
• в 1945 году Мод Адамс, шведская актриса. Исполнительница роли Эндрю Адамс (девушки Джеймса Бонда) в фильмах "Человек с золотым пистолетом" и "Осьминожка";
Именины 10 февраля:
Католические: Дамиан, Юлиан.
Православные: Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, Кенсорин, Пелагия, Пётр, Савин, Стефан, Феофил, Хрисия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости