12 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня православные в Украине отмечают Собор трех святителей.

Что отмечают в Украине и мире 12 февраля

В народе этот день отмечен как праздник Трех святых. 12 февраля чтят память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Приметы 10 февраля:

• если заяц забежал в сад — это к морозам;

• если мыши выбегают на лесной настил — к оттепели;

• воющие под домами волки — к морозу.

Что нельзя делать 10 февраля:

• выполнять домашнюю работу;

• стирать;

• вязать;

• ревновать;

• злиться;

Что отмечают в мире 10 февраля:

• День бюстгальтера в Японии;

• День внеземной культуры;

• День молодёжи в Венесуэле;

• Национальный день пудинга с изюмом и Национальный день Бискотто в США;

• Скаутская суббота в США.

Знаменательные события 10 февраля:

• в 1924 году Мумию Тутанхамона вынули из гробницы через 15 месяцев после ее открытия.

• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Латвией.

• в 1961 в сторону планеты Венера запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-1". "Венера-1" стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.

Кто родился 10 февраля:

• в 1950 году Майкл Айронсайд, американский киноактер ("Горец-2", "Вспомнить все");

• в 1945 году Мод Адамс, шведская актриса. Исполнительница роли Эндрю Адамс (девушки Джеймса Бонда) в фильмах "Человек с золотым пистолетом" и "Осьминожка";

Именины 10 февраля:

Католические: Дамиан, Юлиан.

Православные: Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, Кенсорин, Пелагия, Пётр, Савин, Стефан, Феофил, Хрисия.





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