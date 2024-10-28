12,7 млрд грн доступных кредитов: сколько украинцев воспользовались программой "єОселя"

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Амбарцумян Анна
Более 7 тысяч украинцев воспользовались программой доступного кредитования является "єОселя". С начала 2024 года выдано 12,7 млрд грн на приобретение жилья для разных категорий граждан. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Покупка квартиры. Фото из открытых источников
С начала года украинцы получили более 7 450 кредитов по программе есть Обитель, общая сумма которых составляет 12,7 млрд грн. В то же время наблюдается тенденция к увеличению кредитов на жилье в новостройках – в этом году 1696 кредитов выдано именно на новые объекты от застройщиков. Дополнительно 529 кредитов украинцы оформили на еще строящуюся недвижимость, а остальные – на покупку жилья на вторичном рынке.
За весь период действия программы есть более чем 13 775 украинских семей получили кредиты на общую сумму более 22,2 млрд грн. Важно, что недавно в программу были внесены изменения: теперь она направлена в основном на новое или недавно сданное в эксплуатацию жилье, чтобы усилить строительный сектор.
На сегодняшний день кредитование доступно под 3% для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых, а для других категорий граждан, таких как ВПЛ, ветераны и граждане без собственного жилья, предусмотрена ставка в 7%. За последнюю неделю украинцы оформили 196 кредитов на общую сумму 348 млн. грн. В частности, кредиты под 3% получили 107 военных и силовиков, 17 педагогов, 16 медиков и 5 ученых, а под 7% – 38 человек без жилья, 8 ВПЛ и 5 ветеранов.
Больше кредитов, по последним данным, было оформлено в Киевской области (59), городе Киеве (48), Одесской области (13), а также Ивано-Франковской и Львовской областях, где выдано по 8 кредитов.
Программа "єОселя" действует с октября 2022 года и входит в политику "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественной экономики через стимулирование спроса на украинские товары и услуги. Программу реализует Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Среди банков-партнеров – Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.
Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может предоставить дополнительную кредитную поддержку ипотечным программам в Украине, включая программу есть Обитель. Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с главой Представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном и Кристиной Микуловой, будущей руководительницей Регионального центра Восточной Европы ЕИБ.
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