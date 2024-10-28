12,7 млрд грн доступных кредитов: сколько украинцев воспользовались программой "єОселя"

Более 7 тысяч украинцев воспользовались программой доступного кредитования является "єОселя". С начала 2024 года выдано 12,7 млрд грн на приобретение жилья для разных категорий граждан. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Покупка квартиры. Фото из открытых источников

Увеличение кредитов на новое жилье

С начала года украинцы получили более 7 450 кредитов по программе есть Обитель, общая сумма которых составляет 12,7 млрд грн. В то же время наблюдается тенденция к увеличению кредитов на жилье в новостройках – в этом году 1696 кредитов выдано именно на новые объекты от застройщиков. Дополнительно 529 кредитов украинцы оформили на еще строящуюся недвижимость, а остальные – на покупку жилья на вторичном рынке.

Расширение программы для стимулирования строительства

За весь период действия программы есть более чем 13 775 украинских семей получили кредиты на общую сумму более 22,2 млрд грн. Важно, что недавно в программу были внесены изменения: теперь она направлена в основном на новое или недавно сданное в эксплуатацию жилье, чтобы усилить строительный сектор.

Кредиты под льготные проценты для ключевых профессий

На сегодняшний день кредитование доступно под 3% для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и ученых, а для других категорий граждан, таких как ВПЛ, ветераны и граждане без собственного жилья, предусмотрена ставка в 7%. За последнюю неделю украинцы оформили 196 кредитов на общую сумму 348 млн. грн. В частности, кредиты под 3% получили 107 военных и силовиков, 17 педагогов, 16 медиков и 5 ученых, а под 7% – 38 человек без жилья, 8 ВПЛ и 5 ветеранов.

Регионы-лидеры по количеству выданных кредитов

Больше кредитов, по последним данным, было оформлено в Киевской области (59), городе Киеве (48), Одесской области (13), а также Ивано-Франковской и Львовской областях, где выдано по 8 кредитов.

Программа "єОселя" – часть инициативы "Сделано в Украине"

Программа "єОселя" действует с октября 2022 года и входит в политику "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественной экономики через стимулирование спроса на украинские товары и услуги. Программу реализует Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Среди банков-партнеров – Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может предоставить дополнительную кредитную поддержку ипотечным программам в Украине, включая программу есть Обитель. Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с главой Представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном и Кристиной Микуловой, будущей руководительницей Регионального центра Восточной Европы ЕИБ.