32,33 млрд на прошлой неделе: Украина на пороге войны провела треть всех тендеров на асфальтирование - СМИ

32,33 млрд на прошлой неделе: Украина на пороге войны провела треть всех тендеров на асфальтирование. С 15 по 21 января в "Прозорро" опубликованы результаты 94 тыс. закупок на общую сумму 32,33 млрд грн. Таблица топ-10 подрядов ниже.

Дорога - фото из открытых источников

На асфальтирование дорог провели тендеры на 11,48 млрд грн, это 36% закупок по всей Украине (в том числе в структуре Укравтодора 10,55 млрд грн, местные органы власти 0,93 млрд грн).













Напомним, 24 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что разведывательные данные о российском вторжении в Украину мрачны, но не неизбежны. По словам Джонсона, действительно британские разведчики располагают "мрачными" данными касательно планов России по вторжению в нашу страну, однако его нельзя считать "неизбежным". Он добавил, что "вторжения еще можно избежать", если "возобладает здравый смысл". Борис Джонсон считает, что возможное российское вторжение станет "новой Чечней" для Российской Федерации. Британский премьер отметил, что сегодня будет обсуждать этот вопрос с другими европейскими лидерами. "Нам необходимо передать послание о том, что для России вторжение в Украину будет болезненной, насильственной и кровавой кампанией. Также очень

Ранее портал "Комментарии" информировал, что талибы говорят с коллективным Западом и какая судьба может ждать Афганистан. В норвежском Осло начались переговоры с талибами по ситуации в стране. В центре переговоров – гуманитарная помощь афганскому народу.

Сайт "Комментарии" писал, что украинцы рассказали, что государству нужно делать с тоннами оружия, предоставленными другими странами.

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