21 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня в Украине православные чтят память святого пророка Захарии.
Праздники 21 февраля
Святой Захария – один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Родился во время вавилонского плена, пережил его и, когда вернулся, содействовал нравственному возрождению еврейского народа.
Приметы 21 февраля:
• гром разразился – значит весна будет ветреной;
• мороз – это скорому теплу и весне;
• чем холоднее будет в конце этого месяца, тем теплее будет первый месяц весны;
• круги вокруг луны – значит весна будет ранняя.
Что нельзя делать 21 февраля:
• ходить к стоматологу. Согласно народным поверьям лечение в этот день не принесет пользы;
• завидовать.
Что отмечают в мире 21 февраля:
• Международный день родного языка;
• Всемирный день экскурсовода;
• День Президентов (дата на 2022 год. Отмечают в третий понедельник февраля США, Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Самоа, Северные Марианские острова);
• День булочек с повидлом в США;
• День семьи в Израиле.
Знаменательные события 21 февраля:
• в 2019 году SpaceIL запускает исследование Beresheet, первую в мире частную миссию на Луну;
• в 1925 году вышел первый номер газеты "The New Yorker";
• в 1885 году в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону;
• в 1878 году открытие галактики NGC 3375;
• в 1804 году первые успешные испытания паровоза (Пен-и-Даррен в Уэльс) — железнодорожного локомотива на паровой тяге;
• в 1784 году заложен город Николаев (Украина);
• в 1784 году согласно указу Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
Кто родился 21 февраля:
• 1979 год – американская актриса Дженнифер Лав Гьюитт;
• в 1875 году Жанна Луиза Кальман (ум. 1997), старейшая из когда-либо живших людей на Земле.
Именины 21 февраля:
Католические: Пётр, Рандоальд
Православные: Александр, Андрей, Захария, Макарий, Никифор, Пётр, Поликарп, Савва, Сергей, Симеон, Стефан, Фёдор
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что психологи назвали пять главных причин из-за которых мужчинам больше нравятся женщины-стервы.
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