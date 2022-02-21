21 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня в Украине православные чтят память святого пророка Захарии.

Праздники 21 февраля

Святой Захария – один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Родился во время вавилонского плена, пережил его и, когда вернулся, содействовал нравственному возрождению еврейского народа.

Приметы 21 февраля:

• гром разразился – значит весна будет ветреной;

• мороз – это скорому теплу и весне;

• чем холоднее будет в конце этого месяца, тем теплее будет первый месяц весны;

• круги вокруг луны – значит весна будет ранняя.

Что нельзя делать 21 февраля:

• ходить к стоматологу. Согласно народным поверьям лечение в этот день не принесет пользы;

• завидовать.

Что отмечают в мире 21 февраля:

• Международный день родного языка;

• Всемирный день экскурсовода;

• День Президентов (дата на 2022 год. Отмечают в третий понедельник февраля США, Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Самоа, Северные Марианские острова);

• День булочек с повидлом в США;

• День семьи в Израиле.

Знаменательные события 21 февраля:

• в 2019 году SpaceIL запускает исследование Beresheet, первую в мире частную миссию на Луну;

• в 1925 году вышел первый номер газеты "The New Yorker";

• в 1885 году в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону;

• в 1878 году открытие галактики NGC 3375;

• в 1804 году первые успешные испытания паровоза (Пен-и-Даррен в Уэльс) — железнодорожного локомотива на паровой тяге;

• в 1784 году заложен город Николаев (Украина);

• в 1784 году согласно указу Екатерины II, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

Кто родился 21 февраля:

• 1979 год – американская актриса Дженнифер Лав Гьюитт;

• в 1875 году Жанна Луиза Кальман (ум. 1997), старейшая из когда-либо живших людей на Земле.

Именины 21 февраля:

Католические: Пётр, Рандоальд

Православные: Александр, Андрей, Захария, Макарий, Никифор, Пётр, Поликарп, Савва, Сергей, Симеон, Стефан, Фёдор

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что психологи назвали пять главных причин из-за которых мужчинам больше нравятся женщины-стервы.

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