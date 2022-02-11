11 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня в Украине православные чтят память святителя Лаврентия, затворника Печерского.

Что празднуют в Украине и мире 11 февраля

Преподобный Лаврентий прославился своим даром чудотворения, исцеления, а также изгнания бесов.

Приметы 10 февраля:

• Красная Луна — к порывистому ветру;

• Новолуние говорило о том, что такая же погода, как в этот день, будет и в марте;

• Если дым из печи идет в небо — это к морозу.

Что нельзя делать 10 февраля:

• Перетруждаться на работе;

• Ссориться с родными;

• Пить алкогольные напитки и переедать;

• Ходить в гости в вечернее время.

Что отмечают в мире 10 февраля:

• День "Убирайся со своей гитарой";

• День белой рубашки;

• День заведения друзей;

• День молодежи в Камеруне;

• День счастливого одиночества.

Знаменательные события 10 февраля:

• В 1964 году "Beatles" дали свой первый концерт в Вашингтоне;

• В 1953 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пэн", хотя первые эскизы персонажей "Питера Пэна" появились в студии Диснея в 1940 году;

• В 1878 году в Великобритании опубликованы первые в мире еженедельные прогнозы погоды.

Кто родился 10 февраля:

• В 1977 году Майк Шинода, один из основателей рок-группы "Linkin Park";

• В 1969 году Дженнифер Энистон, американская актриса, известная как Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья";

• В 1961 году Кэри Лоуэлл, американская, жена Ричарда Гира.

Именины 10 февраля:

Католические: Бенедикт, Грегори, Мария.

Православные: Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Иперихий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, Яков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на аукционе Sotheby's продали большой черный бриллиант.

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