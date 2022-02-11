11 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Сегодня в Украине православные чтят память святителя Лаврентия, затворника Печерского.
Что празднуют в Украине и мире 11 февраля
Преподобный Лаврентий прославился своим даром чудотворения, исцеления, а также изгнания бесов.
Приметы 10 февраля:
• Красная Луна — к порывистому ветру;
• Новолуние говорило о том, что такая же погода, как в этот день, будет и в марте;
• Если дым из печи идет в небо — это к морозу.
Что нельзя делать 10 февраля:
• Перетруждаться на работе;
• Ссориться с родными;
• Пить алкогольные напитки и переедать;
• Ходить в гости в вечернее время.
Что отмечают в мире 10 февраля:
• День "Убирайся со своей гитарой";
• День белой рубашки;
• День заведения друзей;
• День молодежи в Камеруне;
• День счастливого одиночества.
Знаменательные события 10 февраля:
• В 1964 году "Beatles" дали свой первый концерт в Вашингтоне;
• В 1953 году состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пэн", хотя первые эскизы персонажей "Питера Пэна" появились в студии Диснея в 1940 году;
• В 1878 году в Великобритании опубликованы первые в мире еженедельные прогнозы погоды.
Кто родился 10 февраля:
• В 1977 году Майк Шинода, один из основателей рок-группы "Linkin Park";
• В 1969 году Дженнифер Энистон, американская актриса, известная как Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья";
• В 1961 году Кэри Лоуэлл, американская, жена Ричарда Гира.
Именины 10 февраля:
Католические: Бенедикт, Грегори, Мария.
Православные: Авив, Афраат, Варсимей, Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иона, Иперихий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Фафуил, Филофей, Юлиан, Яков.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на аукционе Sotheby's продали большой черный бриллиант.Также издание сообщало о том, что врач рассказал, когда волна "Омикрона" в Украине пойдет на спад.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости