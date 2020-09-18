308 тыс гривен на Parker: Генштаб Украины закупит ручки производства известной фирмы на подарки от Хомчака

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Дмитрий Симоненко
Ручки известной фирмы "Parker" с гравировками и позолотой готовится закупить Финансовое управление
Генерального штаба Вооруженных сил Украины в качестве подарков. Об этом свидетельствуют данные ProZorro.
Фото из открытых источников
Сумма, выделенная из
бюджета ведомства, достигает чуть менее трети миллиона - 308 тысяч гривен.
Победителю аукциона, частному предприятию “МАЙ-ЧАС” представители Генштаба заказали 80 подарочных ручек: 58 штук — с гравировкой
“От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины” в подарочном футляре
с эмблемой Генштаба ВСУи гарантией на 2 года, 22 штуки — с изображением
трезубца в футляре. 10 Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с
гравировкой “От Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины”, которые сделаны из
лакированной латуни и с позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором
стоят почти 9 тыс грн за штуку.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Главнокомандующий
Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом. Сейчас он
пребывает в самоизоляции.
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