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Главная Новости Общество события 308 тыс гривен на Parker: Генштаб Украины закупит ручки производства известной фирмы на подарки от Хомчака
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308 тыс гривен на Parker: Генштаб Украины закупит ручки производства известной фирмы на подарки от Хомчака

10 ручек Parker Sonnet 17 с гравировкой “От Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины” из лакированной латуни и с золотым пером с чеканным узором стоят почти 9 тыс гривень за штуку

сегодня, 23:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ручки известной фирмы "Parker" с гравировками и позолотой готовится закупить Финансовое управление Генерального штаба Вооруженных сил Украины в качестве подарков.  Об этом свидетельствуют данные ProZorro.

308 тыс гривен на Parker: Генштаб Украины закупит ручки производства известной фирмы на подарки от Хомчака

Фото из открытых источников

Сумма, выделенная из бюджета ведомства, достигает чуть менее трети миллиона -  308 тысяч гривен.

Победителю аукциона, частному предприятию “МАЙ-ЧАС” представители Генштаба заказали  80 подарочных ручек: 58 штук — с гравировкой “От Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины” в подарочном футляре с эмблемой Генштаба ВСУи гарантией на 2 года, 22 штуки — с изображением трезубца в футляре. 10 Parker Sonnet 17 Matte Black Lacquer GT FP F 84811 с гравировкой “От Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины”, которые сделаны из лакированной латуни и с позолоченной клипсой и золотым пером с чеканным узором стоят почти 9 тыс грн за штуку.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом. Сейчас он пребывает в самоизоляции.


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