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107-летняя женщина поделилась простым секретом долголетия, доступным каждому

107-летняя Элси Скин из Шотландии объяснила свое долголетие тяжелым трудом

сегодня, 12:45
Автор:

Хмільовська Інна

Самой старейшей жительнице на северо-востоке в Шотландии исполняется 107 лет. Об этом сообщает газета The Press and Journal.

107-летняя женщина поделилась простым секретом долголетия, доступным каждому

107-летняя женщина назвала секрет долголетия, фото с открытых источников

Элси Скин родилась в доме у колодца Святой Марии в Абойне 28 сентября 1914 года, всего через две недели после того, как в Великобритании началась Первая мировая война. 

Когда у Скин попросили назвать секрет ее долголетия, она объяснила, что дело в тяжелом труде. Большая часть ее жизни была связана с сельским хозяйством. Кроме того, женщина занималась разведением собак различных пород, в частности, пуделей и вест-хайленд-терьеров.

Дочь Бетти Никол сказала, что миссис Скин посвятила свою жизнь заботе о других — во-первых, оставив Академию Абойн всего в 13 лет, чтобы ухаживать за своей больной мамой.

"Она сама выскребала сковороду. Я всегда помню, как моя мама делала котлеты — она ​​делила их между нами — она ​​была замечательной. Ее мать заболела, и ей пришлось бросить школу в 13 с половиной лет, чтобы ухаживать за ней — она ​​работала в парикмахерской, прежде чем выйти замуж", — сказала миссис Николь, вспоминая свои молодые годы, когда ее мать готовила ей и ее девяти другим братьям и сестрам горячую сковороду с котлетами.

Она познакомилась с будущим мужем Джоком на танцах. Пара поженилась 10 февраля 1934 года и родила 10 детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем заключается секрет долголетия японцев. Ни для кого не секрет, что крепкое здоровье японцев может для многих послужить хорошим примером. Секрет их долголетия довольно прост: есть полезную пищу и регулярно заниматься физическими нагрузками.  Поскольку это морская страна, в ежедневном рационе долгожителей много рыбы и морепродуктов. Употребление всевозможных их видов, а также  водорослей стало для японцев чем-то совершенно обыденным. Как мы знаем, в рыбе содержится много жирных кислот Омега-3, йода и фосфора. 


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Источник: https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/aberdeenshire/3500363/shes-still-just-as-feisty-oldest-person-in-the-north-east-turns-107-today/
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