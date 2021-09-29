107-летняя женщина поделилась простым секретом долголетия, доступным каждому

Самой старейшей жительнице на северо-востоке в Шотландии исполняется 107 лет. Об этом сообщает газета The Press and Journal.



107-летняя женщина назвала секрет долголетия, фото с открытых источников

Элси Скин родилась в доме у колодца Святой Марии в Абойне 28 сентября 1914 года, всего через две недели после того, как в Великобритании началась Первая мировая война.



Когда у Скин попросили назвать секрет ее долголетия, она объяснила, что дело в тяжелом труде. Большая часть ее жизни была связана с сельским хозяйством. Кроме того, женщина занималась разведением собак различных пород, в частности, пуделей и вест-хайленд-терьеров.



Дочь Бетти Никол сказала, что миссис Скин посвятила свою жизнь заботе о других — во-первых, оставив Академию Абойн всего в 13 лет, чтобы ухаживать за своей больной мамой.

" Она сама выскребала сковороду. Я всегда помню, как моя мама делала котлеты — она ​​делила их между нами — она ​​была замечательной. Ее мать заболела, и ей пришлось бросить школу в 13 с половиной лет, чтобы ухаживать за ней — она ​​работала в парикмахерской, прежде чем выйти замуж ", — сказала миссис Николь, вспоминая свои молодые годы, когда ее мать готовила ей и ее девяти другим братьям и сестрам горячую сковороду с котлетами.

Она познакомилась с будущим мужем Джоком на танцах. Пара поженилась 10 февраля 1934 года и родила 10 детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем заключается секрет долголетия японцев. Ни для кого не секрет, что крепкое здоровье японцев может для многих послужить хорошим примером. Секрет их долголетия довольно прост: есть полезную пищу и регулярно заниматься физическими нагрузками. Поскольку это морская страна, в ежедневном рационе долгожителей много рыбы и морепродуктов. Употребление всевозможных их видов, а также водорослей стало для японцев чем-то совершенно обыденным. Как мы знаем, в рыбе содержится много жирных кислот Омега-3, йода и фосфора.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!