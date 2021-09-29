107-летняя женщина поделилась простым секретом долголетия, доступным каждому

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Хмільовська Інна
Самой старейшей жительнице на северо-востоке в Шотландии исполняется 107 лет. Об этом сообщает газета The Press and Journal.
107-летняя женщина назвала секрет долголетия, фото с открытых источников
Элси Скин родилась в доме у колодца Святой Марии в Абойне 28 сентября 1914 года, всего через две недели после того, как в Великобритании началась Первая мировая война.
Когда у Скин попросили назвать секрет ее долголетия, она объяснила, что дело в тяжелом труде. Большая часть ее жизни была связана с сельским хозяйством. Кроме того, женщина занималась разведением собак различных пород, в частности, пуделей и вест-хайленд-терьеров.
Дочь Бетти Никол сказала, что миссис Скин посвятила свою жизнь заботе о других — во-первых, оставив Академию Абойн всего в 13 лет, чтобы ухаживать за своей больной мамой.
Она познакомилась с будущим мужем Джоком на танцах. Пара поженилась 10 февраля 1934 года и родила 10 детей.
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