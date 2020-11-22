100 новых и 50 модернизированных пассажирских вагонов ждут «Укрзализныцю» в 2021 году

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Светлана Шкурупий
Улучшение комфорта, качества и доступности услуг по
перевозке пассажиров украинской железной дорогой – то, что больше всего
интересует граждан Украины. Руководитель УЗ Владимир Жмак знает и понимает это,
поэтому, несмотря на тяжелое финансовое положение компании на данный момент, в
сферу пассажирских перевозок предусмотрели существенную сумму инвестиций,
которые гарантированно будут реализованы в ближайший год.
Рекордное за последние десятилетия обновление вагонного
парка ожидает филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця". Будет
приобретено 100 новых современных вагонов, на которые уже выделили 2,7 млрд
гривен, и выполнен капитально-восстановительный ремонт 50 имеющихся вагонов. На
модернизацию предусмотрено 450 млн гривен из государственного бюджета.
"В приоритете проведение капитально-восстановительных
ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря модернизации за 30% стоимости нового
вагона по факту получаем почти новый вагон", — рассказал директор "Пассажирской
компании" Александр Перцовский представитель новой команды Жмака.
Пассажиров "Укрзализныци" ожидают полностью обновленные
кузова вагонов с крышными кондиционерами, роллетными системами вместо тряпичных
штор и индивидуальными USB-розетками. В купе предусмотрены системы
климат-контроля, подстаканники, встроенные в столик, и другие повышающие
комфорт элементы.
Напомним, что наиболее доходной отраслью для "Укрзализныци" являются грузоперевозки. Но благодаря грамотному менеджменту, новое руководство смогло найти средства для поддержания пассажироперевозок.
Положительные новости есть и в сфере грузовых перевозок. Не
дожидаясь инвестиций 2021 года, новой команде удалось наладить высокие объемы
грузоперевозок уже в этом году. По данным на октябрь 2020 года, грузооборот на
внутреннем сообщении "Укрзализныци" составил 6163 млн т/км. Это рекордный
показатель за последние три года, и он продолжает расти.
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