100 новых и 50 модернизированных пассажирских вагонов ждут «Укрзализныцю» в 2021 году

Улучшение комфорта, качества и доступности услуг по перевозке пассажиров украинской железной дорогой – то, что больше всего интересует граждан Украины. Руководитель УЗ Владимир Жмак знает и понимает это, поэтому, несмотря на тяжелое финансовое положение компании на данный момент, в сферу пассажирских перевозок предусмотрели существенную сумму инвестиций, которые гарантированно будут реализованы в ближайший год.

Рекордное за последние десятилетия обновление вагонного парка ожидает филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця". Будет приобретено 100 новых современных вагонов, на которые уже выделили 2,7 млрд гривен, и выполнен капитально-восстановительный ремонт 50 имеющихся вагонов. На модернизацию предусмотрено 450 млн гривен из государственного бюджета.

"В приоритете проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря модернизации за 30% стоимости нового вагона по факту получаем почти новый вагон", — рассказал директор "Пассажирской компании" Александр Перцовский представитель новой команды Жмака.

Пассажиров "Укрзализныци" ожидают полностью обновленные кузова вагонов с крышными кондиционерами, роллетными системами вместо тряпичных штор и индивидуальными USB-розетками. В купе предусмотрены системы климат-контроля, подстаканники, встроенные в столик, и другие повышающие комфорт элементы.





Напомним, что наиболее доходной отраслью для "Укрзализныци" являются грузоперевозки. Но благодаря грамотному менеджменту, новое руководство смогло найти средства для поддержания пассажироперевозок. Положительные новости есть и в сфере грузовых перевозок. Не дожидаясь инвестиций 2021 года, новой команде удалось наладить высокие объемы грузоперевозок уже в этом году. По данным на октябрь 2020 года, грузооборот на внутреннем сообщении "Укрзализныци" составил 6163 млн т/км. Это рекордный показатель за последние три года, и он продолжает расти.





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