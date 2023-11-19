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10 самых коррумпированных стран мира в 2023 году: попала ли в список Украина

Новый рейтинг стран показал, что наиболее коррумпированные страны мира находятся в основном в Африке, Азии и Америке.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Коррупция является одним из негативных явлений в каждой стране мира, однако некоторые государства имеют гораздо более высокий уровень взяточничества, продажности и нечестности. Издание CEOworld составило рейтинг самых коррумпированных стран мира по состоянию на 2023 год.

10 самых коррумпированных стран мира в 2023 году: попала ли в список Украина

Названы самые коррумпированные страны мира 2023 года. Фото из открытых источников

В своем отчете CEOworld не просто определили наиболее коррумпированные страны мира, но и изучили тонкости, приведшие к таким последствиям. Из исследования становится очевидным, что борьба с коррупцией требует не только карательных мер, но и системных преобразований, нравственного лидерства и полномочий местных общин.


Сомали названа самой коррумпированной страной в мире. Данные, собранные CEOworld, указывают, что коррупция в этой африканской стране проникла даже в центральный банк, ведь из него изымаются значительные средства на частные цели чиновников.

Вторая по уровню коррупции страна – Сирия. Страна борется с ужасающими условиями из-за войны, а коррупция процветает во всех сферах, от городских властей до армии, что еще больше ухудшает уровень жизни населения. Тройку лидеров замыкает Южный Судан, где есть коррупция на всех уровнях и затрагивает как высших чиновников государства, так и организации и служащих более низкого уровня.

Рейтинг из 10 самых коррумпированных стран мира 2023 года по версии CEOworld:

  • 1. Сомали
  • 2. Сирия
  • 3. Южный Судан
  • 4. Венесуэла
  • 5. Йемен
  • 6. Пакистан
  • 7. Ливия
  • 8. Северная Корея
  • 9. Гаити
  • 10. Экваториальная Гвинея

Украина, как и другие европейские страны, не попали в полный список из 30 наиболее коррумпированных государств. Большинство рейтинга стран с высоким уровнем коррупции территориально размещены в Африке, Азии и Америке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 лучших странах для жизни и работы, выбранных иностранцами.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран мира по военным расходам на оборонную сферу.



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Источник: https://ceoworld.biz/2023/11/15/revealed-these-are-the-worlds-most-corrupt-countries-heading-into-2024/
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