10 самых коррумпированных стран мира в 2023 году: попала ли в список Украина

Коррупция является одним из негативных явлений в каждой стране мира, однако некоторые государства имеют гораздо более высокий уровень взяточничества, продажности и нечестности. Издание CEOworld составило рейтинг самых коррумпированных стран мира по состоянию на 2023 год.



Названы самые коррумпированные страны мира 2023 года. Фото из открытых источников

В своем отчете CEOworld не просто определили наиболее коррумпированные страны мира, но и изучили тонкости, приведшие к таким последствиям. Из исследования становится очевидным, что борьба с коррупцией требует не только карательных мер, но и системных преобразований, нравственного лидерства и полномочий местных общин.

Сомали названа самой коррумпированной страной в мире. Данные, собранные CEOworld, указывают, что коррупция в этой африканской стране проникла даже в центральный банк, ведь из него изымаются значительные средства на частные цели чиновников.

Вторая по уровню коррупции страна – Сирия. Страна борется с ужасающими условиями из-за войны, а коррупция процветает во всех сферах, от городских властей до армии, что еще больше ухудшает уровень жизни населения. Тройку лидеров замыкает Южный Судан, где есть коррупция на всех уровнях и затрагивает как высших чиновников государства, так и организации и служащих более низкого уровня.

Рейтинг из 10 самых коррумпированных стран мира 2023 года по версии CEOworld:

1. Сомали

2. Сирия

3. Южный Судан

4. Венесуэла

5. Йемен

6. Пакистан

7. Ливия

8. Северная Корея

9. Гаити

10. Экваториальная Гвинея

Украина, как и другие европейские страны, не попали в полный список из 30 наиболее коррумпированных государств. Большинство рейтинга стран с высоким уровнем коррупции территориально размещены в Африке, Азии и Америке.

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