10 миллионов на грани: Украинцев накроет волна психических расстройств зимой

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Черновалова Кристина
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об увеличении количества случаев психического расстройства среди украинцев. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ганса Клюге, около 10 миллионов человек в Украине уже находятся в группе риска. Наступление зимы и третья годовщина войны могут только усугубить эту проблематику.
Обострение психических проблем в Украине: зима углубит кризис. Фото Укринформ
Доктор Клюге на пресс-конференции в Укринформе подчеркнул, что в зимние месяцы особенно актуальным становится вопрос здоровья, поскольку это время, когда психическая нагрузка на население может кардинально возрастать. Он отметил, что под патронатом первой леди Елены Зеленской и при поддержке ВОЗ активно расширяется Национальная программа поддержки психического здоровья, хотя спрос на такие услуги значительно превышает предложение.
Помимо психического здоровья серьезные вызовы вызывают целенаправленные российские атаки на украинскую инфраструктуру, в частности на энергосистему. Эти атаки создают дополнительные риски зимой, особенно в сфере здоровья, поскольку проблемы с отоплением и вентиляцией могут способствовать росту инфекционных заболеваний, от гриппа до COVID-19. ВОЗ уже задокументировала около 2000 атак на украинские больницы, медработников и пациентов, что еще больше усугубляет ситуацию со здравоохранением в стране.
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