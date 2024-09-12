10 миллионов на грани: Украинцев накроет волна психических расстройств зимой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об увеличении количества случаев психического расстройства среди украинцев. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ доктора Ганса Клюге, около 10 миллионов человек в Украине уже находятся в группе риска. Наступление зимы и третья годовщина войны могут только усугубить эту проблематику.

Обострение психических проблем в Украине: зима углубит кризис. Фото Укринформ

"Одна из беспокойств по зиме — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых. С приближением третьей годовщины войны такие вызовы только растут, и осознание того, что близится зима, может только обострить ситуацию", — сказал Клюге.

Доктор Клюге на пресс-конференции в Укринформе подчеркнул, что в зимние месяцы особенно актуальным становится вопрос здоровья, поскольку это время, когда психическая нагрузка на население может кардинально возрастать. Он отметил, что под патронатом первой леди Елены Зеленской и при поддержке ВОЗ активно расширяется Национальная программа поддержки психического здоровья, хотя спрос на такие услуги значительно превышает предложение.

Помимо психического здоровья серьезные вызовы вызывают целенаправленные российские атаки на украинскую инфраструктуру, в частности на энергосистему. Эти атаки создают дополнительные риски зимой, особенно в сфере здоровья, поскольку проблемы с отоплением и вентиляцией могут способствовать росту инфекционных заболеваний, от гриппа до COVID-19. ВОЗ уже задокументировала около 2000 атак на украинские больницы, медработников и пациентов, что еще больше усугубляет ситуацию со здравоохранением в стране.

Читайте на портале "Комментарии" - Постоянные отключения света в Украине — это не только бытовой дискомфорт, но и серьезный удар по психологическому состоянию граждан. Раздражение, злоба, бессилие – эти эмоции становятся постоянными спутниками многих украинцев. Психологиня Ирина Сонина рассказала "Комментариям ", как справиться с этим вызовом.