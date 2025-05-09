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40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

Игорь Шепетин предлагает БЭБ действовать по логике военных операций

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Каждый год бюджет Украины теряет более 40 миллиардов гривен из-за теневой экономики в трёх ключевых секторах – топливо, табак, алкоголь. Об этом в своей колонке написал Игорь Шепетин, ветеран российско-украинской войны и кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

Игорь Шепетин. Фото из открытых источников

Игорь Шепетин подчеркнул, БЭБ должен сосредоточиться не на мелких нарушениях, а на устранении самых прибыльных схем, подпитывающих теневой рынок.

"Теневая экономика – это не только недополученные налоги. Это организованная преступность. Здесь нужны не допросы малого бизнеса, а настоящие спецоперации: выявление, ликвидация инфраструктуры и привлечение к ответственности", — пишет Шепетин.

Он предлагает действовать по логике военных операций: первым делом – разведка, затем – удар по ключевым фигурантам, и самое главное – удержание позиции, чтобы схема не возродилась через месяц.

"Мы должны уничтожать крупные схемы, а не бороться с мелкими торговцами. Нужно действовать первым номером, а не просто реагировать. Только так мы победим – и БЭБ действительно принесёт десятки миллиардов в бюджет", — подытоживает ветеран.

Шепетин подчёркивает: внимание БЭБ должно быть сосредоточено на тех рынках, где в тени находится 7–10% оборота – именно там теряются государственные миллиарды. Что нужно сделать? Выявить 3-4 крупнейшие схемы, полностью их разоблачить и ликвидировать.

Стоит отметить, Игорь Шепетин – кандидат на пост директора Бюро экономической безопасности Украины, полковник, ветеран российско-украинской войны. Командовал подразделением ВСУ в боях за Бахмут, имеет опыт борьбы с коррупцией в СБУ и фискальной службе.

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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/economics/byuro-ekonomichnoji-bezpeki-2025-yaki-ye-problemi-yak-ce-vipraviti-dumka-eksperta-50511777.html
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