Не только обыски украинских моделей OnlyFans: кто еще может попасть в немилость БЭБ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины получило доступ к персональным данным всех граждан, зарегистрированных на платформе OnlyFans. Такое решение было принято Шевченковским районным судом Киева 20 сентября 2024 года. Это вызвало волну обсуждений среди общественности и юридического сообщества.

БЭБ получило доступ к данным OnlyFans. Фото: 24 Канал

Согласно судебному решению, детективы БЭБ получили доступ к именам, датам рождения, регистрационным номерам налогоплательщиков и другой информации пользователей OnlyFans. Основанием для этого стали уголовные производства по статье 212 части 3 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

Сразу после получения данных начались обыски у моделей платформы OnlyFans. Юрист Леся Михайленко из компании "Имеете право" сообщила, что обыски проводятся хаотично, даже у тех, кто легализовал свою деятельность через регистрацию как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

"На прошлой неделе БЭБ начало приходить с обысками именно к тем, кто оплатил и задекларировал доходы. То есть, по этому определению БЭБ взял у ДПС список и теперь работает по списку моделей с OnlyFans", – рассказала юристка.

Юрист также подчеркнула, что проблема может затронуть и других создателей контента на платформах, таких как YouTube, TikTok, Etsy или Amazon. Согласно ее словам, правоохранители начинают рассматривать вывод средств с зарубежных платформ как "отмывание средств", что подпадает под статью 209 УК Украины.

"Платить налоги, чтобы завтра к тебе пришло БЭБ с обысками? Или когда сидят мальчики в теплых кабинетах и ​​за мои налоги покупают контент, чтобы доказать, что там есть 301 УК (порно)? Это так теперь работает? Какая лицемерная власть. С одной стороны мы приглашаем украинку Josephine Jackson для позирования в календаре, гордимся моделями, которые донатят на тачки для ВСУ как сумасшедшие, а с другой мы ссылаем на тех, кто уплатил все налоги, зарегистрировался как ФЛП псов системы?", — заключает Михайленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что украинские звезды OnlyFans заплатили государству миллионные налоги, несмотря на то, что в Украине запрещена порнография. Например, киевские правоохранители 19 раз покупали порнографический контент у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину.

Также "Комментарии" писали о 20-летней девушке, которая шокировала всех суммой, которую ей удалось заработать на OnlyFans.