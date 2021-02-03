30-летие независимости Украины: какую программу Зеленский готовит на праздник

Владимир Зеленский анонсировал часть праздничной программы, которую планируют подготовить к 30-летию независимости Украины. Об этом сообщается на сайте Президента.

Зеленский рассказал, как будет проходить День независимости Украины - фото6 из открытых источников

В ходе совещания, Зеленский вместе с представителями власти определились с тем, в каком формате будет проходить празднование. Президент отметил, что все мероприятия должны не только фокусироваться на истории, но и показать направления развития будущего Украины.

Так, в День независимости, 24 августа, состоится парад, на котором появится военная техника. Вечером состоится праздничный концерт. Также Зеленский отметил, что в этот знаменательный день в Украину приедут партнеры и друзья нашей страны – лидеры других государств.

Президент подчеркнул, что 2021-й – год выдающихся дат в истории страны. Это связано с тем, что именно в этом году будет 35-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС, 150-летие Леси Украинки, 80-ая годовщина Бабьего Яра, а также 25-летие Конституции Украины и, конечно же, 30-летний юбилей независимости нашей страны.

Празднование Дня независимости, по мнению гаранта, должно быть особенным в этом году. В честь этого каждое министерство презентует проект, связанный с его отраслью, который поспособствует в дальнейшем развитию Украины. В день рождения страны также пройдут мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский заблокировал телеканалы, принадлежащие Виктору Медведчуку, а также о том, что стало известно, что делал Зеленский во время аннексии Крыма.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!