30-летие независимости Украины: какую программу Зеленский готовит на праздник

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Мокрик Анастасия
Владимир Зеленский анонсировал часть праздничной программы, которую
планируют подготовить к 30-летию независимости Украины. Об этом сообщается на
сайте Президента.
Зеленский рассказал, как будет проходить День независимости Украины - фото6 из открытых источников
В ходе совещания, Зеленский вместе с представителями власти определились
с тем, в каком формате будет проходить празднование. Президент отметил, что все
мероприятия должны не только фокусироваться на истории, но и показать
направления развития будущего Украины.
Так, в День независимости, 24 августа, состоится парад, на
котором появится военная техника. Вечером состоится праздничный концерт. Также
Зеленский отметил, что в этот знаменательный день в Украину приедут партнеры и
друзья нашей страны – лидеры других государств.
Президент подчеркнул, что 2021-й – год выдающихся дат в истории страны. Это связано с тем, что именно в этом году будет 35-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС, 150-летие Леси Украинки, 80-ая годовщина Бабьего Яра, а также 25-летие Конституции Украины и, конечно же, 30-летний юбилей независимости нашей страны.
Празднование Дня независимости, по мнению гаранта, должно быть особенным в этом году. В честь этого каждое министерство презентует проект, связанный с его отраслью, который поспособствует в дальнейшем развитию Украины. В день рождения страны также пройдут мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский заблокировал телеканалы, принадлежащие Виктору Медведчуку, а также о том, что стало известно, что делал Зеленский во время аннексии Крыма.
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