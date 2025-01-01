5 стран, в которых 1 января не наступит 2025 год

Концепция празднования Нового года универсальна, но время и обычаи, связанные с этим, сильно отличаются в разных культурах. В то время как 1 января знаменует собой начало года по григорианскому календарю во многих частях света, в то время как другие страны живут по другой системе исчисления. Портал "Комментарии" собрал пять примеров стран, где 1 января не наступит 2025 год.

Новый год. Фото из открытых источников

Северная Корея: 113 год по календарю чучхе

В Северной Корее время считают не по григорианскому, а по собственному календарю чучхе, начало которого отсчитывается с 1912 года – года рождения Ким Ир Сена – деда Ким Чен Ына. Таким образом, в 2025 году в Северной Корее наступит 113 год по этому календарю. Корейцы празднуют Новый год в кругу семьи, а в столице Пхеньяне обычно запускают фейерверки на площади Ким Ир Сена и обращение лидера Ким Чен Ына на национальном телевидении, озвучивающем приоритеты на будущий год.

Иран: 1404 год по иранскому календарю

В Иране новый год отмечают не 1 января, а 20 марта во время праздника Навруз, символизирующего приход весны. В этот период иранцы украшают дома, готовят праздничные блюда и проводят ритуалы очищения, такие как перепрыгивание через огонь. Навруз знаменует начало нового года, который в 2024-2025 годах будет 1404 по иранскому календарю.

Еврейский новый год: 5786 год

Рош га-Шана – двухдневный праздник в память об окончании семи дней творения из Книги Бытия. Празднование предполагает ритуалы, выполняемые громким празднованием и тихим самоанализом. Согласно еврейской религии, в дни после сотворения Вселенной Бог еще должен был определить судьбу человечества. Таким образом, евреи считают, что в эти дни Бог разрешит их судьбу на следующий год. В Украине этот праздник известен благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана в Умани. В 2025 году этот праздник продлится с 22 по 24 сентября и отметит приход 5786 года.

Мусульманский Новый год: 1447 год хиджры

Мусульмане соблюдают лунный календарь, и их Новый год начинается в первый день месяца Мухаррам. Этот праздник обычно отмечается молитвами и размышлениями и в 2025 году выпадает на 25-26 июня. Исчисление по хиджре началось с переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году нашей эры, поэтому в 2025 году мусульмане будут праздновать 1447 год хиджры. Этот день является национальным праздником в Алжире, Бахрейне, Египте, Индонезии, Ливии, Саудовской Аравии, ОАЭ и других мусульманских странах.

Эфиопия: 2017 год

Эфиопия живет по собственному календарю, отстающему на семь или восемь лет от григорианского. Новый год здесь отмечают 11 сентября. У Эфиопского года 13 месяцев: 12 из них имеют по 30 дней, а последний — 5 или 6 дней. В 2025 году Эфиопия будет праздновать 2017 год. Для начала года эфиопы и последователи церкви Эритреи сегодня используют дату Благовещения 25 марта 9 года, которая была определена по подсчетам Анниана Александрийского, в то время как большинство христиан приняли расчеты Дионисия Малого, который в 525 году определил эту дату на восемь лет раньше.

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