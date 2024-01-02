5 стран присоединились к союзу с Россией и Китаем

Страны группы БРИКС в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка в августе провели саммит на котором пригласили в свой блок еще шесть стран, которые присоединились бы к организации 1 января. Лишь одна из приглашенных стран официально заявила об отказе в присоединении блока стран с Россией и Китаем.



5 стран присоединились к БРИКС. Фото из открытых источников

Полетевший вместо Путина на саммит БРИКС министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что около 30 стран проявили интерес присоединиться к группе стран БРИКС. Однако уже на саммите стало известно, что это количество сократилось до шести: Аргентины, Саудовской Аравии, Эфиопии, ОАЭ, Египта и Ирана.

После выборов в Аргентине, где победил ультраправый либертарианец Хавьер Милей, он сообщил, что не желает присоединяться к союзу России, Китая и других стран. Таким образом, Аргентина официально отклонила приглашение на вступление в БРИКС. Однако другие страны согласились присоединиться к организации.





Таким образом, к основателям БРИКС Бразилии, России, Индии, Китая, а затем и Южной Африки добавились новые участники: Саудовская Аравия, Эфиопия, ОАЭ, Египет и Иран.

Напомним, что термин БРИК был создан в 2001 году экономистом Джимом О'Нилом, который предложил это название для четырех стран, имевших высокие темпы экономического роста и представлявших интерес для инвесторов. В 2009 году состоялся первый саммит, куда была приглашена Южная Африка, а группу стран стали называть БРИКС.

Несмотря на идею высоких темпов экономического роста этих стран, Bloomberg Intelligence подсчитали, что члены БРИКС показывают все худшие показатели по сравнению с другими развивающимися странами, за исключением Индии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров пригрозил серьезными мерами США.