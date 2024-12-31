7 стран, не празднующих Новый год

Новый год для многих является одним из самых любимых праздников, символизирующих начало нового этапа. Однако в некоторых странах этот праздник не отмечается 1 января или вообще находится под запретом. Портал "Комментарии" рассказывает о странах, где Новый год имеет совсем другое значение или отсутствует в культурном контексте.

Страны, не празднующие Новый год. Фото из открытых источников

Иран

В Иране действует персидский календарь, согласно которому Новый год, известный как Навруз, наступает 21 марта. Этот праздник совпадает с весенним равноденствием и символизирует начало нового цикла жизни. В этот день иранцы украшают дома, готовят традиционные кушанья и собираются семьями. А вот 1 января в Иране – обычный рабочий день.

Саудовская Аравия

Новый год в Саудовской Аравии не просто игнорируют, а запрещают на официальном уровне. Власти страны следят, чтобы магазины не продавали новогодние аксессуары, а празднование в общественных местах карается законом. Все внимание здесь сосредоточено на религиозных праздниках, соответствующих исламскому календарю.

Бруней

В Брунее также действует исламское право, согласно которому султан Хассанал Болкиах решил запретить публичное празднование Нового года и Рождества. Немусульманам разрешается соблюдать свои традиции, но только в частном порядке. Какие-либо публичные мероприятия, связанные с Новым годом, строго запрещены.

Китай

Китай отмечает Новый год в период с 21 января по 21 февраля, ориентируясь на лунный календарь. Этот праздник сопровождается масштабными фестивалями, фейерверками и семейными ужинами. А 1 января, хоть и является выходным днем, не имеет такого значения для китайцев и воспринимается только как дань международным традициям.

Индия

Из-за огромного разнообразия культур и религий, празднующих Новый год в разные даты, в Индии нет общенационального дня Нового года. Однако жители страны имеют право самостоятельно выбирать даты выходного для празднования Нового года в зависимости от своих традиций. Поэтому 1 января здесь может быть как обычным днем, так и возможностью для индивидуальных празднований.

Таджикистан

Таджикистан несколько лет обсуждал идею запрета празднования Нового года. В настоящее время этот праздник постепенно вытесняется из общественной жизни страны. В школах и университетах запрещено устанавливать елки, дарить подарки или организовывать праздничные мероприятия. Также власти ограничили использование фейерверков и хлопушек в общественных местах и другие проявления празднования Нового года.

Сомали

Сомали официально запретило празднование Нового года. Как пояснил Офис мэрии Могадишо Рождество и Новый год не будут праздновать в Сомали по двум причинам: все сомалийцы мусульмане и здесь нет христианской общины, а также из-за вопроса безопасности. Полиция и спецслужбы контролируют соблюдение этого запрета во избежание возможных беспорядков. Праздновать Новый год можно только иностранцам в частных домах, но публичные мероприятия категорически запрещены.

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