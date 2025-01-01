7 стран, не празднующих Новый год 1 января

Празднование Нового года в разных культурах мира выходит за рамки привычного для нас 1 января. Разнообразные календари и традиции создают уникальные даты и способы встречи нового года. Портал "Комментарии" собрал 7 стран мира, не празднующих Новый год 1 января.

Новый год. Фото: Rakicevic Nenad на Pexel

Большинство стран соблюдают григорианский календарь, когда год состоит из 12 месяцев и 365 дней, а 1 января является первым днем года. Однако в зависимости от того, в какой части мира вы находитесь, празднование Нового года происходит не по григорианскому календарю. Многие культуры, особенно в Азии, не празднуют 1 января как Новый год.

Китай

Китайский Новый год, или Праздник весны, – это яркий и красочный праздник, отмечаемый по лунному календарю в период с 21 января по 20 февраля. Этот традиционный китайский фестиваль символизирует начало нового года по восточному календарю и связан с легендами о чудовище Нянь, которое каждый год спускалось с гор, чтобы нанести вред людям. Чтобы отпугнуть Няня, китайцы украшают свои дома красными фонарями, запускают фейерверки и проводят громкие празднества. Кроме того, традиции включают в себя танцы драконов и дарение красных конвертов с деньгами. В 2025 году китайский новый год празднуется 29 января.

Корея

Сеоллал – это корейский Новый год по лунному календарю, который длится три дня. Праздник посвящен семейным собраниям, чествованию предков и традиционным играм. Во время празднования многие корейцы надевают национальную одежду ханбок и выполняют чайные церемонии. Корейский новый год в 2025 году приходится на 29 января.

Индонезия

На острове Бали и Ява новый год называется Ньепи — это день тишины, поста и медитации, который празднуют в марте после весеннего равноденствия. В 2025 году Балийский Новый год выпадает на 29 марта. В канун праздника проводятся парады и огненные ритуалы, а сам день посвящен духовному очищению. Большая часть острова в этот день закрыта, в том числе и авиарейсы. Исключение составляет отделение скорой помощи.

Иран

Персидский Новый год Навруз отмечается 20 марта, совпадая с весенним равноденствием. Традиции включают уборку дома, покраску яиц подобно нашим пасхальным яйцам и писанкам, а также посещение близких. Навруз символизирует обновление и надежду на лучшее будущее. 2025 год в Иране соответствует 1404 году.

Шри-Ланка

Новый год на Шри-Ланке называется Алут Авурудда и празднуется в апреле, отмечая завершение сбора урожая. Местные жители празднуют этот день, открывая переднюю дверь, чтобы поощрить людей прийти к ним в дом, в частности это касается семьи, друзей и даже незнакомцев. В настоящее время также популярно приготовление небольших масляных лепешек под названием кавум и нескольких блюд из тропического подорожника.

Индия

Индия – страна с многовековой историей и разнообразными культурами. Именно поэтому в разных регионах Индии Новый год празднуется в разное время и по разным традициям. От буддийских до индуистских праздников – каждая религия и культурное сообщество имеют особые обряды и ритуалы, связанные с началом нового года. Южные индийские штаты Карнатака, Телангана и Андхра-Прадеш празднуют Угади. Этот день приходится на 30 марта и празднуется сладостями, фейерверками и обновками. В Пенджабе празднуют Вайсахи – праздник урожая, который проходит 14 апреля и отмечается яркими праздниками и культурными событиями. Также 14 апреля празднуют Путханду – тамильский Новый год – это время для ритуалов, праздничных обедов и семейных встреч. Носители таких языков как марвари и гуджарати отметят праздник Дивали, который приходится на октябрь или ноябрь. Это фестиваль огней, символизирующий победу света над тьмой. Также в Индии существует еще десятки других праздников и, чтобы не вводить для каждого из них выходной, работники согласно своим вероисповеданиям и убеждениям могут брать отгул на те праздники, которые считают нужным праздновать.

Израиль

Еврейский Новый год Рош га-Шана отмечается в сентябре или октябре. Этот день посвящен молитвам, самоанализу и семейным обедам. Традиционные блюда включают в себя яблоки с медом, символизирующие сладкий новый год. В 2025 году Рош га-Шана празднуется со 2 сентября 2025 года по 24 сентября 2025 года. В Украине праздник известен благодаря паломничеству к могиле цадика Нахмана. В последний год жизни он призвал всех последователей провести праздник вместе с ним. Его ученики истолковали это как призыв к посещению могилы учителя на Новый год.

Эти праздники демонстрируют, как разные культуры отмечают Новый год, сохраняя свои уникальные традиции. Это свидетельствует о богатстве мирового наследия и важности взаимоуважения.

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