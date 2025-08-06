3 сентября будет нанесен новый удар по способности Путина продолжать войну: о чем речь

Новый, динамический потолок цены на российскую нефть, который прописан в 18-м пакете санкций Европейского Союза против России, начнет применяться с 3 сентября 2025 года. Такое заявление сделала замглавного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Пониженный потолок цен на нефть начнет применяться с 3 сентября 2025 года", – отметила чиновница.

Она напомнила, что "большинство положений 18-го пакета санкций вступили в силу в середине июля после его принятия Советом ЕС".

"Запрет на проведение транзакций с 22 дополнительными российскими банками вступит в силу 8 августа 2025 года", – заявила Арианна Подеста.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС ввел против РФ 18-й пакет санкций и уже даже начал работу над 19-м пакетом. При этом в России заявляют, мол, приспособились к жизни в условиях ограничений. Больше всего внимания в новом пакете к тому, что ценовой потолок на российскую нефть, утвержденный в рамках 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, будет пересматриваться как минимум дважды в год в зависимости от изменения мировых цен на нефть. Стоимость российской нефти будет определяться по формуле: мировые цены на нефть минус 15%. При этом не уточняется, о стоимости какого именно сорта нефти идет речь. Не выглядит ли так, что несмотря на уже 18-й пакет санкций, но Запад вновь оставляет России лазейки для заработка больших денег? Или все же 18-й пакет санкций серьезно подорвет российскую экономику? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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