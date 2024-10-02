5 русизмов в украинском языке, от которых следует избавиться

Украинский язык испытал мощное влияние русского через столетие политического давления и языковой ассимиляции. Как результат — в повседневной речи многих украинцев до сих пор можно встретить русизмы: слова и выражения, на первый взгляд кажущиеся родными, но имеющие совсем другое происхождение. Сейчас, когда украинцы массово восстанавливают свою идентичность, стоит обратить внимание на эти заимствования, от которых можно легко избавиться. Рассмотрим пять наиболее распространенных русизмов, все еще встречающихся в нашем языке.

Как избавиться от русизмов: 5 примеров, требующих изменений

1. "Значит" вместо "следовательно" или "поэтому"

Когда рассказываешь историю или строишь логическую цепочку, слово "значит" возникает часто как автоматическая привычка. Но это типичный русизм. На украинском языке правильно использовать "следовательно" или "назад". Например, вместо "он ушел домой, значит, ему было холодно" следует сказать "он ушел домой, следовательно, ему было холодно". Важно избавиться от этой кальки, ведь "значит" является влиянием русского языка на наш.

2. "По любому" вместо "в любом случае" или "все равно"

Эта фраза уже стала почти частью неформальной разговорной речи, но она также является русизмом. На украинском языке правильно говорить "в любом случае" или "все равно". Например, вместо "по-любому он придет" — "во всяком случае, он придет". Таким образом, наш язык становится более четким и гармоничным.

3. "По ходу" вместо "во время" или "в процессе"

Еще один русизм, ежедневно встречающийся в общении – это "по ходу". Украинские соответствия – "во время" или "в процессе". Слово "по ходу" часто употребляется для описания событий или происходящих постепенно изменений, но его лучше избегать. К примеру, заместо "по ходу событий мы решили поменять план" следует сказать "во время событий мы решили поменять план".

4. "В течение" вместо "в течение"

"На протяжении" — это одна из самых распространенных речевых ошибок, напрямую калькированная из русского. Правильным украинским вариантом будет "в течение". Например, "в течение года" следует заменить на "в течение года". Эта ошибка стала настолько привычной, что многие даже не замечают, но стоит обращать внимание на подобные нюансы во избежание языковых кручей.

5. "Получать" вместо "получать"

Глагол "получать" также русизм, который часто можно услышать в разговорном украинском языке. На самом деле по-украински правильно говорить "получать". Например, вместо "я получил зарплату" — "я получил зарплату". Это заблуждение настолько распространено, что его можно услышать даже на телевидении, однако правильное употребление поможет сохранить языковую чистоту.

Избавиться от русизмов — это шаг к очищению нашего языка и укреплению собственной культурной идентичности. Влияние русского на украинский язык длилось столетиями, но сегодня мы имеем возможность восстановить подлинность нашего языка. Чем больше украинцев будут сознательно выбирать аутентичные слова вместо русизмов, тем сильнее станет украинский язык.