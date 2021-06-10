Квартиры хотят обложить новыми налогами: какие последствия предлагаемых нововведений

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Ольга Чародий
Кабинет министров в начале июня подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает новые правила налогообложения для многих видов бизнеса, а также для физических лиц. В частности, новые налоги планируют ввести для тех, кто собирается покупать или продавать недвижимость. Эксперты оценили для портала "Комментарии" возможные последствия предлагаемых нововведений.
Квартиры (фото из открытых источников)
Руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас отмечает: "Как ни крути, но цены на рынке регулируются в первую очередь спросом и предложением. И с учётом сложившихся рыночных условий, они сейчас находятся в равновесии с небольшой тенденцией к росту. Но потенциала вырасти намного у цен точно нет. Поэтому, какие бы дополнительные налоги не вводились, это скорее уменьшит доход продавцов, а не увеличит цены. И это — плохой шаг в ситуации, когда рынок и так довольно хрупкий".
По словам эксперта, если говорить о первичке, то тут с предлагаемыми изменениями однозначно ухудшается ситуация с привлечение частных инвестиций.
Что касается вторичного рынка тут не всё так грустно, отмечает эксперт.
"Три продажи в год — вещь редкая, поэтому коснутся это нововведение может немногих собственников. Поднять цены они точно не смогут, т.к. у их конкурентов этой проблемы не будет. Но это может повлиять на активность рынка, ведь часть собственников предпочтет снять объекты с продажи. А это, опять же, не есть положительным моментом ни для рынка, ни для государства", — поясняет Эдуард Бразас.
Подводя итог, эксперт отметил, что рынок недвижимости находится на начальной стадии восстановления после кризисов, в которых он находится с 2009 года. Было правильно поддержать его снижением транзакционных расходов и упрощением процедур.
Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов считает, что предложенные изменения, если закон будет принят, не повлияют значительно на первичный рынок жилья.
По его мнению, предлагаемые новшества возводят очередной барьер для мелких застройщиков. А позиции крупных — усиливаются.
Покупатели (инвесторы-спекулянты, балансодержатели — ЖЭКи, подрядчики застройщиков и прочее) новостроек, похоже, выиграют от введения НДС, считает эксперт. Ведь стройки начнут возводить только после того, как все деньги будут у застройщика. Иначе тому сложно будет администрировать НДС в проекте.
Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно считает, что речь идет о несправедливом увеличении налоговой нагрузки, которое в конце ляжет на плечи простых граждан, которые являются конечными потребителями.
Как сообщали ранее нумерологи говорят, что числа играют очень важную роль в нашей судьбе. Эксперт из США Фелиция Бендер отметила, что буквально все сферы жизни подчиняются магии чисел. Огромное значение имеет и номер квартиры, в которой вы живете, ведь от него может зависеть самочувствие человека и атмосфера в доме.
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