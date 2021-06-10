Квартиры хотят обложить новыми налогами: какие последствия предлагаемых нововведений

Кабинет министров в начале июня подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает новые правила налогообложения для многих видов бизнеса, а также для физических лиц. В частности, новые налоги планируют ввести для тех, кто собирается покупать или продавать недвижимость. Эксперты оценили для портала "Комментарии" возможные последствия предлагаемых нововведений.

Квартиры (фото из открытых источников)





Руководитель Комитета по информационным системам и аналитике в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас отмечает: "Как ни крути, но цены на рынке регулируются в первую очередь спросом и предложением. И с учётом сложившихся рыночных условий, они сейчас находятся в равновесии с небольшой тенденцией к росту. Но потенциала вырасти намного у цен точно нет. Поэтому, какие бы дополнительные налоги не вводились, это скорее уменьшит доход продавцов, а не увеличит цены. И это — плохой шаг в ситуации, когда рынок и так довольно хрупкий".





По словам эксперта, если говорить о первичке, то тут с предлагаемыми изменениями однозначно ухудшается ситуация с привлечение частных инвестиций.





"И это на фоне существенного подорожания стройматериалов, — акцентирует Эдуард Бразас. — А в отсутствие доступного банковского проектного финансирования крайне негативно может отразиться на отрасли жилищного строительства. А с учетом того, что строительная отрасль является одни из локомотивов экономики — это выстрел себе в ногу от власти".





Что касается вторичного рынка тут не всё так грустно, отмечает эксперт.



"Три продажи в год — вещь редкая, поэтому коснутся это нововведение может немногих собственников. Поднять цены они точно не смогут, т.к. у их конкурентов этой проблемы не будет. Но это может повлиять на активность рынка, ведь часть собственников предпочтет снять объекты с продажи. А это, опять же, не есть положительным моментом ни для рынка, ни для государства", — поясняет Эдуард Бразас.





Подводя итог, эксперт отметил, что рынок недвижимости находится на начальной стадии восстановления после кризисов, в которых он находится с 2009 года. Было правильно поддержать его снижением транзакционных расходов и упрощением процедур.





"И если со вторым определенные подвижки есть, то с первым тезисом обсуждаемый законопроект однозначно входит в противоречие, — подчеркивает Эдуард Бразарс. — Да, он не отразится на ценах непосредственным образом, но однозначно ухудшит ситуацию на рынке недвижимости".





Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов считает, что предложенные изменения, если закон будет принят, не повлияют значительно на первичный рынок жилья.





"Крупные строительные компании работают с НДС. И они просто откомпенсируют НДС с поставщиками материалов. Сегодня маржа этих компаний составляет около 10%. Возможное удорожание, по сути, произойдет на 2% как 20% (ставка НДС) от маржи проекта 10%. Скорее всего, нивелируется ценообразование какими-то скидками, надбавками. И обоснуют поднятие цен, которое уже делают застройщики", — поясняет эксперт.





По его мнению, предлагаемые новшества возводят очередной барьер для мелких застройщиков. А позиции крупных — усиливаются.





"Авторы законопроекта создают дополнительные сложности для входа новых игроков или выбивают слабых игроков с рынка строительства жилья. Похоже, это инициатива социалистов в лице Гетманцева (Даниил Гетманцев народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – прим. ред.) и крупных застройщиков, которым не хватает органического спроса на рынке жилья. И они его хотят перераспределить за счет усложнения ведения бизнеса для других застройщиков, — отмечает Михаил Артюхов. — Будет ли хорошо от этого рынку строительства жилья? Крупным игрокам – да. Остальные будут ограничены в привлечении денег от продаж на этапе "котлована", поскольку им придется отразить НДС в отчетном периоде. А отдать деньги поставщику как аванс – риск".





Покупатели (инвесторы-спекулянты, балансодержатели — ЖЭКи, подрядчики застройщиков и прочее) новостроек, похоже, выиграют от введения НДС, считает эксперт. Ведь стройки начнут возводить только после того, как все деньги будут у застройщика. Иначе тому сложно будет администрировать НДС в проекте.





"Цены вторичного рынка вырастут на 10-20%, потому что владельцы квартир (физические лица) должны будут заплатить НДС, налог на доходы физических лиц, государственную пошлину, военный сбор и часть нотариального оформления. Если нотариусы будут выступать налоговыми агентами в сделках по вторичной недвижимости, то они станут миллионерами уже в следующем году", — прогнозирует Михаил Артюхов, по мнению которого эта законодательная инициатива провалится.





Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно считает, что речь идет о несправедливом увеличении налоговой нагрузки, которое в конце ляжет на плечи простых граждан, которые являются конечными потребителями.





"Нелогично вводить в действие программы по доступному кредитованию и ипотеке на жилье — и в то же время делать это жилье менее доступным для большинства жителей Украины. Если авторы законопроекта рассматривают покупку квартиры как роскошь, то это сложно представить касательно какой-то однокомнатной или смарт квартиры где-то в малых городах или на окраине Киева. Поэтому справедливым было бы, если говорить о роскоши, облагать квартиры большой площади и высокой стоимости", — отмечает Кристина Ненно.





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