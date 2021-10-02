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Квартира с кроватью на кухне возмутила пользователей сети

Пользователей сети возмутила планировка квартиры-студии, которую выставили на продажу в Шотландии

сегодня, 13:50
Автор:

Хмільовська Інна

На сайте крупного риелторского агенства Slater Hogg & Howison высмеяли квартиру-студию за то, что на кухне спрятали кровать за занавеской. Квартира, которая продается за 82000 фунтов стерлингов, на первый взгляд выглядит вполне нормально. Об этом пишет газета Daily Record.

Квартира с кроватью на кухне возмутила пользователей сети

Квартира со странностями, фото с открытых источников

Квартира может похвастаться шикарным фасадом, просторной гостиной и стандартной ванной комнатой. Но при более внимательном рассмотрении современной кухни можно увидеть скрытую кровать, которая является обратной стороной занавески душевого типа.

В объявлении говорится, что в квартире есть "кухня размером со столовую с закрытой внутренней спальной зоной". А позиционируется жилье, как "большая квартира-студия", но охотники за домами высмеивают его за создание причудливой "кухонной койки".

На веселых фото видно, как кровать прячется за занавеской в ​​углу кухни. Она отгорожена, чтобы создать спальный отсек, но потенциальные покупатели шутили, что импровизированная спальня должна постоянно пахнуть кулинарией. Квартира на первый взгляд кажется нормальной.

Квартира с кроватью на кухне возмутила пользователей сети - фото 2

Пользователи оставляют шутливые комментарии: "Выглядит нормально, выглядит хорошо, выглядит погодите, это кровать на кухне?", "82 тысячи фунтов, чтобы спать в постели, постоянно пахнущей луком и чесноком", "Эта кухня огромна ...", "Как будто кто-то забыл поставить спальню".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что показали, как выглядит роскошная квартира в Киеве и элитный особняк в Лондоне Андрея Шевченко. Известно, что в нем есть 9 спален, свой пруд, а возле дома расположен спа-салон, бассейн и огромный гараж для автомобилей. Сейчас там живет сам футболист, когда находится в Лондоне, его жена — бывшая модель Кристина Пазик и четверо их сыновей.



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Источник: https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/glasgow-studio-flat-mocked-hiding-25117902
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