Квартира с кроватью на кухне возмутила пользователей сети

На сайте крупного риелторского агенства Slater Hogg & Howison высмеяли квартиру-студию за то, что на кухне спрятали кровать за занавеской. Квартира, которая продается за 82000 фунтов стерлингов, на первый взгляд выглядит вполне нормально. Об этом пишет газета Daily Record.

Квартира со странностями, фото с открытых источников

Квартира может похвастаться шикарным фасадом, просторной гостиной и стандартной ванной комнатой. Но при более внимательном рассмотрении современной кухни можно увидеть скрытую кровать, которая является обратной стороной занавески душевого типа.

В объявлении говорится, что в квартире есть "кухня размером со столовую с закрытой внутренней спальной зоной". А позиционируется жилье, как "большая квартира-студия", но охотники за домами высмеивают его за создание причудливой "кухонной койки".

На веселых фото видно, как кровать прячется за занавеской в ​​углу кухни. Она отгорожена, чтобы создать спальный отсек, но потенциальные покупатели шутили, что импровизированная спальня должна постоянно пахнуть кулинарией. Квартира на первый взгляд кажется нормальной.





Пользователи оставляют шутливые комментарии: "Выглядит нормально, выглядит хорошо, выглядит погодите, это кровать на кухне?", "82 тысячи фунтов, чтобы спать в постели, постоянно пахнущей луком и чесноком", "Эта кухня огромна ...", "Как будто кто-то забыл поставить спальню".

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