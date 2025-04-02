"Квартала 95" официально разрешили использовать русский язык в своем фильме

Совет по государственной поддержке кинематографии при Госкино одобрил использование иностранных языков в фильме "Раша гудбай" от ООО "Квартал 95". Это решение было принято 26 марта. Доля иностранных языков в репликах персонажей картины составит 9,85% от общей продолжительности диалогов.

Фото: 24 Канал

Таким образом, Рада единогласно поддержала соответствующий запрос от "Квартал 95" накануне премьеры фильма, стартовавшей 27 марта в кинотеатрах страны.

Зимой этого года "Квартал 95" представила трейлер в свою комедийную драму "Раша гудбай". События разворачиваются в 2023 году в оккупированной Горловке. Главная героиня – Рита, пропагандистка Кремля и местная телеведущая. Она годами распространяла российские фейки об Украине, но вынуждена бежать вместе с 10-летним сыном, считая, что идет в Россию. Однако из-за обстоятельств она оказывается в Ужгороде, где проходит путь переосмысления и открытия собственной идентичности.

Авторы ленты назвали ее "прививкой от русского мира". В то же время, в сети реакция оказалась неоднозначной: часть зрителей раскритиковала фильм, обвинив его создателей в разделении украинцев и игра на руку российской пропаганде.

Напомним, что ООО "Квартал 95" было основано Владимиром Зеленским. По данным YouControl, компания принадлежит экс-першему помощнику президента Сергею Шефиру и бизнесмену Тимуру Миндичу, связываемому с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По итогам 2023 чистый доход компании от реализации продукции составил 89,6 млн грн, что превышает показатели 2022 года (76,4 млн грн).

Портал "Комментарии" писал, что медиасообщество "Гендер в деталях" определило юмористов из студии "Квартал 95" "сексистами года" из-за унизительных шуток о ровенских военных. Причиной завоевания этой антипремии стало публичное унижение военнослужащих Ровенского ТЦК, где в одном из выступлений студия "Квартал 95" высмеяла пострадавших от притязаний.