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Квартал-95 организует послекарантинный концерт несмотря на отсутствие точных дат локдауна

Кварталовцы уверены, что карантин закончится до 24 января

сегодня, 11:20
Автор:

Кириєнко Анна

Пока все переживают за введение локдауна, "Студия Квартал-95" не теряет времени и планирует ближайшие концерты. Об этом сообщил сайт "Буквы".

Квартал-95 организует послекарантинный концерт несмотря на отсутствие точных дат локдауна

Квартал-95 організовує післякарантинний концерт попри відсутність точних дат локдауна. Фото: vgr.by

Студия уже назначила даты трех ближайших выступлений и начала продажи билетов. Концерты состоятся 22, 28 декабря и 24 января в Киеве и Одессе.

Очевидно, организаторы концертов не боятся ни возможности установки жесткого карантина, ни запретов со стороны властей.

Продажа мест уже началась на многих билетных сервисах.

Интересный факт, что несмотря на то, что Верховная Рада не определилась с датами введения карантина, кварталовцы в описании к январскому концерту пишут: "первый концерт" Вечернего квартала "в Культурном центре" Freedom Hall "после карантина". Откуда у них уверенность, что локдаун закончится до тех пор, неизвестно.

В прошлом году "Студии Квартал-95" повезло больше. За зимний период они организовали 22 концерты.

Напомним, что врач-эпидемиолог Андрей Александрин назвал главное условие успеха локдауна. Он заявляет, только если власти смогут правильно объяснить людям, зачем нужны жесткие меры, ситуация может измениться в лучшую сторону. Если же этого не произойдет вскоре, то статистика и дальше будет расти. Эксперт называет COVID-19 не медицинской, а социальной проблемой, ответственность за которую несет власть страны.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, в случае локдауна правительство готово предоставить бизнесу, около 12-15 миллиардов гривен до конца года. Сумма разделится между ФОПами, работниками ФОП и непосредственно самими предприятиями. Это уже третий пакет поддержки бизнеса от Верховной Рады с начала карантина в Украине.


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Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/kvartal-zaplanuvav-pisljakarantinnij-koncert-v-sichni-hocha-data-zavershennja-karantinu-nevidoma/
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