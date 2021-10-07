Кузьмин: Медведчук мог освободить четырех женщин из тюрем ОРДЛО, если бы не Зе-команда

Из-за Зе-команды четыре женщины все еще находятся в тюрьмах ОРДЛО,
хотя председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь"
Виктор Медведчук мог их освободить еще в январе. Об этом заявил народный
депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин. Об этом пишет 112 юа.
Депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, фото пресс-службы ОПЗЖ
"А
что касается пленных, то это высшая степень цинизма. Вспомните ситуацию
с пленными женщинами. Четыре женщины уже несколько лет находятся в
плену, в этих "республиках". Они предложили эти женщин выдать Украине –
не обменять, а просто взять и отдать их Украине, отдать Медведчуку.
Опять возвращаемся к фамилии Медведчук – и что сделала украинская
власть? – Отказалась. Пленных даже менять не нужно было – просто
отдавали, без условий", – отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что Зе-команда отказалась это делать именно из-за Медведчука.
"Отказались,
потому что Медведчук. В итоге – пленных не забрали, от дешевого газа
отказались, потому что Медведчук. А закончилось тем, что возбудили в
отношении Медведчука абсолютно безумные уголовные дела, поместили его
под домашний арест, пытаются посадить в тюрьму. Это нормальные люди у
власти? У них есть что-то в головах, они, вообще думают о чем-то, кроме
своих собственных интересов?" – добавил Кузьмин.
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