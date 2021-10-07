logo
Русский Українська

BTC/USD

54575.14

ETH/USD

3627.17

LTC/USD

183.10

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кузьмин: Медведчук мог освободить четырех женщин из тюрем ОРДЛО, если бы не Зе-команда
commentss НОВОСТИ Все новости

Кузьмин: Медведчук мог освободить четырех женщин из тюрем ОРДЛО, если бы не Зе-команда

Виктор Медведчук мог освободить заключенных еще в январе

сегодня, 15:55
Автор:

Козлова Альбіна

Из-за Зе-команды четыре женщины все еще находятся в тюрьмах ОРДЛО, хотя председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук мог их освободить еще в январе. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин. Об этом пишет 112 юа.

Кузьмин: Медведчук мог освободить четырех женщин из тюрем ОРДЛО, если бы не Зе-команда

Депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, фото пресс-службы ОПЗЖ

"А что касается пленных, то это высшая степень цинизма. Вспомните ситуацию с пленными женщинами. Четыре женщины уже несколько лет находятся в плену, в этих "республиках". Они предложили эти женщин выдать Украине – не обменять, а просто взять и отдать их Украине, отдать Медведчуку. Опять возвращаемся к фамилии Медведчук – и что сделала украинская власть? – Отказалась. Пленных даже менять не нужно было – просто отдавали, без условий", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Зе-команда отказалась это делать именно из-за Медведчука.

"Отказались, потому что Медведчук. В итоге – пленных не забрали, от дешевого газа отказались, потому что Медведчук. А закончилось тем, что возбудили в отношении Медведчука абсолютно безумные уголовные дела, поместили его под домашний арест, пытаются посадить в тюрьму. Это нормальные люди у власти? У них есть что-то в головах, они, вообще думают о чем-то, кроме своих собственных интересов?" – добавил Кузьмин.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/kuzmin-iz-za-ze-komandy-chetyre-zhenshhiny-vse-eshhe-nahodyatsya-v-tyurmah-ordlo-medvedchuk-mog-ih-osvobodit-eshhe-v-yanvare-593463.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ