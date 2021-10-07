Кузьмин: Медведчук мог освободить четырех женщин из тюрем ОРДЛО, если бы не Зе-команда

Из-за Зе-команды четыре женщины все еще находятся в тюрьмах ОРДЛО, хотя председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук мог их освободить еще в январе. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин. Об этом пишет 112 юа.



Депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, фото пресс-службы ОПЗЖ

"А что касается пленных, то это высшая степень цинизма. Вспомните ситуацию с пленными женщинами. Четыре женщины уже несколько лет находятся в плену, в этих "республиках". Они предложили эти женщин выдать Украине – не обменять, а просто взять и отдать их Украине, отдать Медведчуку. Опять возвращаемся к фамилии Медведчук – и что сделала украинская власть? – Отказалась. Пленных даже менять не нужно было – просто отдавали, без условий", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Зе-команда отказалась это делать именно из-за Медведчука.

"Отказались, потому что Медведчук. В итоге – пленных не забрали, от дешевого газа отказались, потому что Медведчук. А закончилось тем, что возбудили в отношении Медведчука абсолютно безумные уголовные дела, поместили его под домашний арест, пытаются посадить в тюрьму. Это нормальные люди у власти? У них есть что-то в головах, они, вообще думают о чем-то, кроме своих собственных интересов?" – добавил Кузьмин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!