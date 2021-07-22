Куюн вымогает деньги у БРСМ-Нафты и дискредитирует Socar по заказу Виталия Антонова, — СМИ

BTC/USD
32223.27
ETH/USD
2010.91
LTC/USD
118.62
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Директор консалтинговой
группы "А-95" Сергей Куюн распространяет якобы манипулятивную информацию о
деятельности Sokar, а также требует деньги у украинской сети АЗС "БРСМ-Нафта". Об
этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на статью азербайджанского журналиста
Акпера Гасанова.
Сергея Куюна считают причастным к дискредитации Socar. Фото из открытых источников
По информации "Обозревателя",
принадлежащий Куюну сайт enkorr.ua сообщил о том, что Socar New Energy Ltd (SNE) якобы готовится стать новым владельцем сети
автозаправочных станций Glusco. Несмотря на
официальное опровержение пресс-службы Socar, одновременно с
enkorr.ua идентичные неправдивые тексты были размещены в других украинских
СМИ.
По мнению
Акпера Гасанова, которого цитирует издание, за этой медиа-кампанией может
стоять сеть АЗС ОККО и лично Виталий Антонов — собственник холдинга
"Универсальная инвестиционная группа", куда входит ОККО, Галнафтогаз и другие
компании.
Отметим, что ранее в медиа Куюна называли "экспертом на зарплате", который якобы получает деньги от владельца ОККО за пиар-кампании против конкурирующих сетей: пишет заказные статьи, подтасовывает аналитику, манипулирует данными о ценах и качестве топлива. Журналисты "Обозревателя" также напомнили о недавнем скандале, связанном якобы с вымогательством Куюном 15 тысяч долларов в месяц от сети БРСМ-Нафта. К слову, сам Куюн эту информацию на своей Facebook-странице уже опроверг.
По данным
журналистов, информация о деятельности Куюна уже доведена до Офиса генерального
прокурора Украины и Офиса президента.
Напомним,
19 июля журналист Сергей Иванов опубликовал аудиозапись, на которой зафиксирован фрагмент разговора
директора по маркетингу и стратегическому планированию БРСМ Александра
Мельничука с Сергеем Куюном. На записи слышно, как Куюн предлагает Мельничуку
платить 15 тысяч долларов ежемесячно. По словам Иванова, это "такса" за
лояльность и отсутствие негатива о БРСМ в СМИ.
13 июля в
офисе консалтинговой группы "А-95", квартирах Сергея Куюна и
его брата Артема Куюна Национальная полиция провела пять обысков по делу об уклонении от уплаты НДС. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, носители информации
и 104 тысячи долларов наличными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости