Куюн вымогает деньги у БРСМ-Нафты и дискредитирует Socar по заказу Виталия Антонова, — СМИ

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн распространяет якобы манипулятивную информацию о деятельности Sokar, а также требует деньги у украинской сети АЗС "БРСМ-Нафта". Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на статью азербайджанского журналиста Акпера Гасанова.



Сергея Куюна считают причастным к дискредитации Socar. Фото из открытых источников

По информации "Обозревателя", принадлежащий Куюну сайт enkorr.ua сообщил о том, что Socar New Energy Ltd (SNE) якобы готовится стать новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco. Несмотря на официальное опровержение пресс-службы Socar, одновременно с enkorr.ua идентичные неправдивые тексты были размещены в других украинских СМИ.

По мнению Акпера Гасанова, которого цитирует издание, за этой медиа-кампанией может стоять сеть АЗС ОККО и лично Виталий Антонов — собственник холдинга "Универсальная инвестиционная группа", куда входит ОККО, Галнафтогаз и другие компании.

Отметим, что ранее в медиа Куюна называли "экспертом на зарплате", который якобы получает деньги от владельца ОККО за пиар-кампании против конкурирующих сетей: пишет заказные статьи, подтасовывает аналитику, манипулирует данными о ценах и качестве топлива. Журналисты "Обозревателя" также напомнили о недавнем скандале, связанном якобы с вымогательством Куюном 15 тысяч долларов в месяц от сети БРСМ-Нафта. К слову, сам Куюн эту информацию на своей Facebook-странице уже опроверг.

"Будет ли положен конец такого рода деятельности Куюна, получит ли он реальный тюремный срок? Сам Куюн, судя по всему, очень надеется на покровительство господина Антонова, имеющего связи в том числе и в Верховной Раде, и гораздо "выше". Но оправдаются ли его надежды после того, как достоянием общественности стал факт вымогательства денег у одного из руководителей сети "БРСМ-Нафта" и после доказанной лжи по поводу SOCAR " , — цитирует Акпера Гасанова "Обозреватель".

По данным журналистов, информация о деятельности Куюна уже доведена до Офиса генерального прокурора Украины и Офиса президента.

Напомним, 19 июля журналист Сергей Иванов опубликовал аудиозапись, на которой зафиксирован фрагмент разговора директора по маркетингу и стратегическому планированию БРСМ Александра Мельничука с Сергеем Куюном. На записи слышно, как Куюн предлагает Мельничуку платить 15 тысяч долларов ежемесячно. По словам Иванова, это "такса" за лояльность и отсутствие негатива о БРСМ в СМИ.

13 июля в офисе консалтинговой группы "А-95", квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна Национальная полиция провела пять обысков по делу об уклонении от уплаты НДС. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, носители информации и 104 тысячи долларов наличными.

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