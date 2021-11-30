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Курт Волкер рассказал, почему Россия прекратила контакты с Украиной

Волкер считает, что украино-российские контакты прекратились из-за санкций против Виктора Медведчука

сегодня, 15:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Прекращение официальных украино-российских контактов — это реакция президента России Владимира Путина на судебный процес относительно председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом в своей статье на сайте Вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) рассказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет 112. юа.

Курт Волкер рассказал, почему Россия прекратила контакты с Украиной

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Путин отреагировал на действия власти по противодействию российскому влиянию на Украине, особенно на действия, направленные на Виктора Медведчука, прекратив официальные украинско-российские контакты", — говорится в публикации.

Напомним, что во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене".


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Источник: https://112ua.tv/politika/kurt-volker-prekrashhenie-oficialnyh-ukraino-rossiyskih-kontaktov-eto-reakciya-putina-na-presledovanie-v-ukraine-viktora-medvedchuka-599442.html
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