Курильщиков в Украине становится меньше: новые данные КМИС

В Украине все больше людей отказываются от традиционных сигарет, а молодежь активно переходит на современные альтернативы. Такие выводы сделали эксперты Киевского международного института социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного в сентябре-октябре 2024 года.

Тренды курения в Украине: что изменилось за год

Всего лишь 27% украинцев заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (регулярно или время от времени). Это на три процента меньше, чем в декабре прошлого года, однако разница все еще остается в пределах статистической погрешности.

Традиционные сигареты остаются лидерами, их курит 69% употребляющих табачные изделия. Однако это уже не те цифры, которые были в 2023 году – тогда доля курящих сигарет составляла 75%. На втором месте – устройства электрического нагрева табака (23%), за ними следуют электронные сигареты (16%) и кальяны (8%). Менее всего популярными остаются никотиновые подушечки – их выбирает только 2% опрошенных.

Особенно интересно смотрятся предпочтения молодежи. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет более 45% выбирают гаджеты для нагревания табака, а 44% предпочитают электронные сигареты. Кальяны остаются популярными в этой группе, курят 21%.

Мужчины традиционно курят чаще женщин. Среди мужчин табачные изделия употребляют 39,5%, в то время как среди женщин этот показатель составляет всего 17%.

Кроме того, потребление зависит от возраста. Младшие респонденты чаще курят: в возрастной группе 18-59 лет табачные изделия употребляют до 33% опрошенных, в то время как среди людей в возрасте 70 лет и старше – всего 11%.

Интересно, что предупреждение на пачках сигарет было замечено 94% курильщиков. Это означает, что большинство потребителей осведомлены о рисках курения, даже если не готовы полностью отказаться от привычки.

Исследование длилось с 25 сентября по 8 октября 2024 года среди 2019 респондентов со всей страны. Статистическая погрешность не превышает 2,4% для наиболее распространенных ответов, что делает результаты достаточно точными для анализа.