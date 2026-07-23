Курьезная реклама мяса в Эстонии высмеяла россиян (ФОТО)

Эстонская мясная компания Rannarootsi привлекла внимание соцсетей после публикации рекламы нового продукта для гриля. Обычный, на первый взгляд, промопост вызвал волну обсуждений, ведь пользователи увидели в нем политический подтекст, связанный с войной России против Украины.

Реклама эстонской компании Rannarootsi

На рекламном изображении компании Rannarootsi двое мужчин с нашивками в виде украинского флага жарят мясо на побережье. На заднем плане виден густой дым, который многим напомнил о последствиях ударов по российским объектам.

"Õige grill muudab kibeda sibula magusaks (Правильный гриль превращает горький лук в сладкий)", — говорится в слогане компании.

Как оказалось слово sibul (лук) в Эстонии используют как пренебрежительное прозвище к части русскоязычного населения. Поэтому некоторые пользователи из России и пророссийские комментаторы обвинили компанию в провокации и "разжигании межнациональной розни". В соцсетях также звучали призывы бойкотировать продукцию бренда.

Реклама эстонской компании Rannarootsi

Однако большая часть эстонских пользователей восприняла рекламу в качестве примера политической сатиры. В комментариях многие выразили поддержку Украине, а некоторые заявили, что готовы приобрести продукцию Rannarootsi именно из-за такой рекламной кампании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Эстонии провели первый чемпионат по визгу свиней. Победитель необычного конкурса собрал толпу зрителей и получил пол свиньи и колбаски.

Также "Комментарии" писали, что Эстония готова мгновенно закрыть границу с Россией.