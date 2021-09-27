Купля-продажа в онлайне: какую услугу введут в "Дии"

Все больше онлайн-услуг появляется для украинцев, фото из открытых источников

В "Дии" и в электронном кабинете водителя появится новая услуга для украинских водителей. Об этом сообщают в пресс-службе Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД).



В ближайшее время украинцы смогут осуществлять регистрацию и перерегистрацию автомобиля быстро и удобно в онлайне. Введение новой услуги предусмотрено постановлением правительства от 22 сентября № 1007.



Отныне наиболее востребованной услугой сервисных центров МВД можно будет воспользоваться через электронный кабинет водителя, приложение "Дия" или портал электронных государственных услуг "Дия". На этих сервисах можно будет заключать договоры купли-продажи автомобилей в пределах Украины.



Для осуществления перерегистрации транспортного средства через интернет надо, чтобы обе стороны сделки авторизовались в приложении или кабинетах. Там им будет предоставлено бланк электронного договора, в который они должны внести свои личные данные.

Затем договор отправляется в электронном виде в сервисный центр МВД, где проводятся проверки указанных данных по реестрам. Когда договор будет обработан и одобрен, обе стороны сделки должны будут подписать договор электронными подписями. Тогда документ будет считаться заключенным.

Относительно сроков воплощения в жизнь такой возможности для украинцев, то сообщается, что начнут реализацию после того, как постановление вступит в силу. На внедрение услуги нужно не менее 6 месяцев.

Как сообщал портал "Комментарии", если водительские документы не отображаются в "Дии", то нужно пройти верификацию в кабинете водителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!