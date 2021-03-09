Медиа и туризм в Украине: главные проблемы отраслей и как их решить

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 марта, примет участие во Всеукраинском форуме “Украина 30. Культура, медиа, туризм”. В рамках мероприятия состоится обсуждение культурной и информационной политики государства, защите свободы слова и противодействия пропаганде. Какие основные проблемы мы имеем в этих отраслях? Что нужно сделать, чтобы их решить? Эти вопросы "Комментарии" решили задать экспертам.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Свобода слова в Украине стала индивидуальной

Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко подчеркивает, что свобода слова в Украине, конечно же, есть. Но, она у каждого какая-то уже стала своя, какая-то "индивидуальная".

"Раньше, еще несколько лет назад, можно было включить практически любой информационный телеканал — и до конца текущего дня составить для себя целостную, полную и объективную картину происходящего в стране и мире. Сейчас же нужно перещелкать все имеющиеся в наличии телеканалы — и только потом можно что-то для себя понять из того, что же происходит на самом деле", — отмечает медиаэксперт.

По его мнению, проблема (специфика) подавляющего большинства нынешних СМИ в том, что чем дальше, тем сильнее ощущается влияние их собственников на редакционную политику.

"Хотя, понятное дело, сами собственники говорили и говорят, что никоим образом не влияют на эти чисто журналистские моменты. Но на самом деле, к сожалению, влияют. И об этом все знают", — отмечает Сергей Дойко.

Он обращает внимание не еще один важный аспект. Если у нас происходят какие-то резкие действия властей в сфере СМИ – отключаются, закрываются, переформатируются, недофинансируются и так далее те или иные телеканалы – обществу нужно прямо и четко объяснять (и, возможно, это делать далеко не раз) причины подобных решений и соответствующих действий.

"Просто так СМИ закрывать нельзя! – уверен эксперт. — А если уже есть для этого веские причины, да еще такие, которые касаются, к примеру, сферы безопасности государства, то нужно людям доказательно всё объяснить и, собственно, убедить их в правильности того или иного решения со стороны власти. Понятно, что есть информация, которую нельзя публично оглашать. Есть гостайна, есть секретные сведения и так далее. Но в этом-то вся и проблема – неосведомленные люди еще больше не верят в законность тех или иных решений властей, подкладывая под это сугубо политическую составляющую и разжигая в себе еще большую ненависть и злобу оттого, что их держат за идиотов".

Сергей Дойко резюмирует: "Не зря говорят часто и на разных уровнях, мол, в войне с журналистами еще никто и никогда не победил. Неужели сегодня кто-то рискнет стать первым "победителем"? Тогда я не уверен, что эта "победа" рано или поздно не вылезет боком "победителю". К тому же, я еще меньше уверен в том, что это можно будет назвать "победой" когда-либо вообще".

Нужна более конкретная, реальная поддержка туристического сектора

Глава Всеукраинской Ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха считает, что основная проблема в сфере туризма – тяжелое экономическое состояние, в котором находится отрасль из-за коронакризиса и связанных с ней карантинных ограничений. Известно об огромных потерях индустрии гостеприимства по всему миру. Серьезно пострадали и украинские отельеры, туроператоры и так далее.

"Объекты размещения, гостиниц, являются бюджетообразующими для отрасли. Форум – это хорошо. Но куда важнее, чтобы центральные органы власти больше внимания обращали на то, что нужна более конкретная, реальная поддержка туристического сектора. Не иллюзорные гранты для новых образований, а помощь действующим игрокам рынка, которые являются бюджетосоздающими. Это гостиницы, компании, которые занимаются приемом иностранцев в Украине", — подчеркивает Игорь Голубаха.

Он также считает необходимым подумать, как сделать Украину более привлекательной не только с маркетинговой стороны, но и со стороны инфраструктуры. Дороги, транспорт, комфортные условия и так далее.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что министр культуры негативно прокомментировал "языковые штрафы".

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