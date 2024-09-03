Кудрицкого не хотят отпускать из Укрэнерго: кто против

Два независимых члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен выступили с заявлением из-за увольнения главы правления Владимира Кудрицкого. Они считают такое решение политически мотивированным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, появилось в Telegram-канале "Укрэнерго".

Владимир Кудрицкий. Фото: из открытых источников

Члены набсовета в частности напомнили, что вчера наблюдательный совет провел внеочередное заседание по инициативе главы правления Владимира Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости.

"В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как главы правления компании с согласия сторон", — подтверждается в сообщении.

Сегодня же Доббени и Андреасен подали свои письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий как членов наблюдательного совета компании.

"Мы считаем, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, для него нет никаких обоснованных оснований", — считают они.

По их словам, НЭК "Укрэнерго" успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение, а темпы восстановления высоковольтной сети после беспрецедентных ракетных и дроновых атак "позволяют компании в полной мере выполнять функцию оператора энергосистемы".

В наблюдательном совете "Укрэнерго" насчитывается шесть членов: независимые – Даниэль Доббени, Педер Андреасен, Роман Пионковский и представители государства — Юрий Бойко, Юрий Токарский, Александр Баранюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — совсем людей за дураков держат: в ВР сказали, кто должен уйти вместо Кудрицкого.



