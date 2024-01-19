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Кудрицкий выпустил за границу подчиненных, которые могут фигурировать по делу «Юнайтед Энерджи» (ФОТО документов)

В сети появились фото документов, подтверждающих выезд в загранкомандировку вероятных фигурантов уголовного дела в отношении «Юнайтед Энерджи»

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чиновники Укрэнерго, являющиеся вероятными фигурантами уголовного дела в отношении "Юнайтед Энерджи", выехали в загранкомандировку во время расследования и не вернулись в Украину. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Кудрицкий выпустил за границу подчиненных, которые могут фигурировать по делу «Юнайтед Энерджи» (ФОТО документов)

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

Политолог отмечает, речь идет об уже бывших директорах по рыночным операциям Укрэнерго Никите Вишневском и начальнике департамента администратора расчетов Укрэнерго Дмитрии Кондрашове.

Загородный опубликовал копии приказов. Вишневский уехал в Польшу 26 февраля 2023 года, Кондрашов – в Венгрию 15 июля 2022 года. Официальное основание – "служебная командировка". Причем Вишневский отправился в командировку уже во время расследования с разрешения руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого – он подписал приказ.

Исходя из этого, Загородний назвал заверения Укрэнерго в сотрудничестве со следствием по этому делу "не слишком правдоподобными".

"Почему Кудрицкий, который согласовывал "командировку", не учел риска невозвращения Вишневского? И если не виноват, то почему не возвращается в Украину? Или специально согласовал "командировку в один конец", чтобы не наговорили лишнего следствия, поскольку сам в курсе, что они скажут и укажут на него как на соучастника?", — пишет Тарас Загородний.

По его мнению, поскольку речь идет о стратегическом предприятии и нанесении государству ущерба на сотни миллионов гривен, при отсутствии фигурантов правоохранители имеют все основания "задать вопрос руководителю компании "Укрэнерго".

Как ранее сообщало НАБУ, в марте 2022 года, в разгар битвы за Киев, Укрэнерго продало трейдеру "Юнайтед Энерджи" электроэнергию на сумму более 716 млн грн, несмотря на имеющуюся у компании задолженность. "Юнайтед Энерджи" энергию перепродал реальным участникам рынка, а средства вывел. СМИ связывают этого трейдера с олигархом Игорем Коломойским.

Подозрения по делу вручены организатору схемы, председателю правления коммерческого банка, выступившему гарантом оплаты, директору частной компании и директору департамента Укрэнерго, не остановившему продажу.

В Укрэнерго в ответ на сообщение НАБУ заверили, что тесно сотрудничают с НАБУ, а также добивается в суде взыскания с Юнайтед Энерджи 1,1 млрд грн долга.

Кудрицкий выпустил за границу подчиненных, которые могут фигурировать по делу «Юнайтед Энерджи» (ФОТО документов) - фото 2

Кудрицкий выпустил за границу подчиненных, которые могут фигурировать по делу «Юнайтед Энерджи» (ФОТО документов) - фото 3




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Источник: https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/7506918412654267
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