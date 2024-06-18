Куда массово перебираются миллионеры: Британия и Китай больше не вариант

Великобритания и Китай в этом году потеряют самое большое число миллионеров. Ожидается, что из Британии уедут 9 500 миллионеров, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, а из Китая — 15 200 миллионеров. Теперь идеальной страной для миллионеров становятся ОАЭ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

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СМИ отмечает, главным направлением для миллионеров являются ОАЭ, в которые в этом году приедут 6700 богатых людей, в том числе россиян. Хотя в прошлом году приток россиян замедлился, это было частично компенсировано увеличением числа европейцев и британцев.

Как отметил руководитель группы по работе с частными клиентами Henley Доминик Волек, за последнее десятилетие число миллионеров, проживающих в Дубае, выросло на 78%.

Благодаря нулевым налогам на доходы физических лиц, удобному часовому поясу на нескольких континентах и аэропорту мирового класса, ОАЭ прилагают целенаправленные усилия для привлечения богатых людей. И Абу-Даби, и Дубай создали сложные финансовые рынки, чтобы привлечь международные компании и семейные офисы.

США заняли второе место по количеству новоприбывших миллионеров – 3 800 человек, за ними следует Сингапур с 3 500 ожидаемыми прибытиями.

В материале говорится, что недавний всплеск отъезда ультрабогатых жителей Великобритании — это ускорение тенденции, которая началась примерно во время Brexit. Согласно отчету, с 2017 по прошлый год страна потеряла 16 500 миллионеров из-за миграции. Отток населения — это обратная тенденция для страны, которая на протяжении десятилетий служила магнитом для богатых семей из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, которые в основном стекались в Лондон. Более 7% миллионеров, которые, по прогнозам, переедут в другие страны в этом году, покинут Великобританию. Это отражает "постоянное накопление факторов", которые делают страну менее привлекательной для богатых, включая Brexit, энергетический кризис, войну на Украине и последующий рост инфляции, говорит Ханна Уайт, исполнительный директор Института управления в Лондоне.

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