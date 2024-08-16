Кто запустил историю о подрыве Северного потока: откажется ли Запад от поддержки Украины

Со вчерашнего дня с подачи издания The Wall Street Journal активно обсуждается тема о том, что украинские чиновники якобы одобрили операцию по подрыву российских "Северных потоков". Реагируя на такие сообщения, советник президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о причастности Украины к взрывам на газопроводе "Северный поток-2". По его словам, такая диверсия была выгодна только России. В Белом доме вообще заявили, что воздержатся от комментирования материала издания The Wall Street Journal. О чем говорит данная ситуация? Может ли это быть очередной попыткой Москвы в ходе операции в Курской области ослабить поддержку Украины со стороны Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подрыв Северного потока. Фото из открытых источников

Россия сейчас использует украинскую операцию в двух целях

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Нужно понимать, что западные медиа – это такая же площадка для информационной войны, как и социальные сети или телевидение. В частях случаев иностранные спецслужбы организуют качественные дезинформационные кампании с целью проникновения в медийное поле необходимых нарративов. Кроме того, многие западные журналисты к тем или иным серьезным вопросам подходят с точки зрения потребительского сторителинга и ради привлечения внимания и любопытства готовы вырисовывать самые разные истории с привлеченными аргументами и яркими выводами. Этим страдают как "желтые издания", так и известные с большой репутацией. Только бы огласить", – отметил эксперт.

Олег Постернак продолжает, поэтому история о подрыве "Северного потока-2" — это именно такая история, которая выплыла в достаточно критическое для путинского режима время проведения ВСУ Курской операции.

" Россия сейчас использует украинскую операцию в двух целях. Во-первых, доказать, что она будто бы подстрекалась странами НАТО и тем самым показать справедливость проведения так называемой "СВО" против Украины. Во-вторых, показать Украину как "террористическое государство", массово уничтожающее гражданскую инфраструктуру и убивающее гражданское население. Западная помощь остается одним из фундаментальных факторов устойчивости Украины в военных действиях против РФ. Влияя на общественное мнение западных стран, Кремлю желательно при любой возможности выставлять Украину как агрессивную и неадекватную сторону и тем самым подталкивать к сворачиванию военной помощи. Поэтому история о "Северном потоке-2" – это именно такая история, обставленная неподтвержденными фактами и неаргументированными догадками", – подытожил политтехнолог.

Запад не ослабит поддержку Украины

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что дело в том, что данный материал вызвал большое подозрение, ведь он появился не просто так именно в такой момент, когда Украина развивает свой успех на Курском направлении.

"Появившийся в этом материале нарратив демонстрирует такие сообщения, что Украина мол не умеет работать со своими партнерами. Вместо этого получает для себя преференции, которыми пользуется по доброте и доброй воле своих союзников. И якобы взорвала "Северный поток" самостоятельно, и скрылись исполнители. А тут, с другой стороны, еще и на Курщину ворвались в то время, когда об этом не знали ключевые союзники. Поэтому очень подозрительно выглядит такая инициатива отдельных журналистов", – отметил эксперт.

Максим Джигун подчеркнул, что в данной ситуации точно не стоит недооценивать Россию, которая может работать на таком глубинном уровне, казалось бы с прозападными медиа и прозападными журналистами. Поэтому к этому следует относиться с долей скептицизма.

"Более того, прямых доказательств, что украинцы взорвали "Северный поток", нет. И показания третьих лиц, наблюдавших нечто подобное, еще не являются доказательством вины украинцев. Более того, если даже следствие докажет, что украинский водолаз был причастен к этому, это еще не означает, что этот человек мог выполнять заказы от украинского государства или любых международных образований, в том числе, от наших западных союзников", – прокомментировал собеседник. портала "Комментарии".

Что касается того, способны ли западные партнеры ослабить поддержку Украины, то эксперт считает, что пока это не может произойти. Потому что на Западе анализируются риски.

"И, казалось бы, жесткий ответ Белого дома на данные слухи с отказом комментировать, а также комментарии от немецкого МИД о том, что то, что стало известно, никак не повлияет на наши отношения – еще раз показывает, что поддержка Украины продолжится. Возможно, какие-то консультации на официальном уровне состоятся по данной теме, но никаких обвинений в наш адрес от Запада не будет. Более того, немцы и американцы понимали, что "Северный поток" – это мертворожденное образование, неспособное к функционированию и масштабированию в долгосрочной перспективе. Это был в определенной степени договорный обмен между Германией и Россией сначала, а затем и между Соединенными Штатами и Германией. Все понимали, что это политический компромисс, который, впрочем, не может долго существовать", – констатировал Максим Джигун.

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