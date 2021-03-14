Кто возглавил рейтинг самых богатых людей Украины

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Светлана Шкурупий
Журнала Forbes Украина опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов страны. И на первом месте оказался олигарх Ринат Ахметов.
Forbes назвал самых богатых бизнесменов Украины / фото: pixabay.com
Сообщается, что капитал украинского предпринимателя сейчас составляет 7,6 миллиарда долларов. Ахметов, по данным Forbes, находится на 330 месте в списке самых богатых людей мира. Наибольшим его активом является международная горно-металлургическая компания "Метинвест" (3,3 млрд долларов) и энергетическая компания (ДТЭК) — 2,1 млрд долларов.
Второе место в рейтинге досталось украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку. С 2020 года его капитал увеличился с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. Его составляющие богатства: недвижимость (0,8 млрд долларов), денежные средства (0,7 млрд долларов), Interpipe (0,5 млрд долларов) и другие активы (0,5 млрд долларов).
И замыкает тройку лидеров украинский экономист Константин Жеваго, состояние которого увеличилось с 1 миллиарда до 2,1 миллиарда долларов. Его основные активы: компания Ferrexpo (1,4 млрд долларов) и фармкорпорация Arterium (0,3 млрд долларов).
Также в рейтинг самых богатых людей Украины вошли: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Петр Порошенко и Вадим Новинский.
Напомним, что недавно стало известно, кто стал самым богатым монархом в мире. И оказалось, что самыми богатыми королями являются представители стран Африки и Азии, а вот королева Елизавета II в рейтинг не вошла.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что опубликован рейтинг стран с самыми богатыми жителями. Кто оказался его лидером, узнайте в нашем материале.
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