Кто вошел в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци"

Выбрали новых членов в наблюдательный совет УЗ, фото из открытых источников

В среду, 29 декабря, правительство определилось с четырьмя независимыми членами Наблюдательного совета АО "Укрзализныця". Известно, кто войдет в новый состав совета и кому согласовали контракты в очередной раз. Об этом пишет Ukraine Rail Monitoring.



По результатам конкурса должности независимых членов Наблюдательного совета "Укрзалізниці" будут занимать: Анатолий Амелин; Александр Долл; Якуб Карновски и Гепард Хафер. Кроме того, в состав совета назначены представители от государства. Среди них: Давид Ломджария, Сергей Лещенко и С. Москаленко. Отметим, что Лещенко входил в состав совета уже не раз.



Как сообщал портал "Комментарии", руководитель временно-следственной комиссии Верховной Рады по оценке состояния Укрзализныци Юлия Гришина прокомментировала работу руководства УЗ и министра инфраструктуры. По ее словам, за пять месяцев работы Камышина и Кубракова не выполняются нормы указа президента, постановления Кабмина, Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее мы писали, что Кабмин возвращает в Наблюдательный совет "Укрзализныци" представителями государства Сергея Лещенко и Давида Ламджарию. На возвращение отреагировали народные депутаты, назвав его "борцуном с коррупцией" и отметили, что "скоро придется новый закон о делещенкизации принимать".



Мы писали, что бывший народный депутат Украины и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко намекнул на то, что премьер-министр Денис Шмигаль может пытаться удерживать в должности главу УЗ Владимира Жмака в интересах олигарха Рината Ахметова. Для Ахметова Жмак стратегически важен как источник дохода от его бизнеса. Сегодня член Наблюдательного совета Сергей Лещенко в очередной раз указал на прямую связь между убытками "Укрзализныци" и прибылью Ахметова.

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