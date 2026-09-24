Кто вместо Ленина: Кабмин принял окончательное решение, какой памятник поставить в Киеве

В Киеве может появиться новый памятник гетману Ивану Мазепе. Кабинет министров Украины поддержал предложение об установке монумента на бульваре Тараса Шевченко – на месте, где ранее находился памятник Владимиру Ленину.

Памятник Мазепе в Киеве. Фото: из открытых источников

Заказчиком проектирования и изготовления будущего памятника выступит Министерство культуры Украины. При этом окончательный облик монумента пока не определен: его собираются выбрать по итогам открытого конкурса на лучший эскизный проект.

Организацией конкурса займутся Министерство культуры, Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования и Киевская городская государственная администрация. Таким образом, принять участие в создании концепции памятника смогут авторы, чьи проекты будут представлены в рамках конкурсной процедуры.

Отдельно будет решен вопрос финансирования. Установку монумента и благоустройство территории вокруг него планируется оплатить из бюджета Киева. Средства на проектирование и изготовление памятника при этом могут поступать и из других источников, если они не запрещены украинским законодательством.

Точная стоимость проекта пока неизвестна. Как отмечают в Министерстве культуры, ее определят только после проведения конкурса и утверждения проектно-сметной документации.

Появление памятника Мазепе станет заметным символическим изменением одного из центральных участков Киева. Иван Мазепа был гетманом Войска Запорожского в конце XVII – начале XVIII века. Его фигура остается одной из наиболее известных и одновременно исторически дискуссионных в украинской и российской исторической традиции.

Теперь Киеву предстоит определить, каким именно будет новый монумент. Сначала конкурсная комиссия выберет эскиз, после чего начнется разработка проектной документации и подготовка к установке памятника.

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