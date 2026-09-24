Хто замість Леніна: Кабмін ухвалив остаточне рішення, який пам'ятку поставити у Києві

У Києві може з'явитись новий пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Кабінет міністрів України підтримав пропозицію щодо встановлення монумента на бульварі Тараса Шевченка – на місці, де раніше знаходився пам'ятник Володимиру Леніну.

Пам'ятник Мазепі у Києві. Фото: з відкритих джерел

Замовником проектування та виготовлення майбутньої пам'ятки виступить Міністерство культури України. При цьому остаточного вигляду монумента поки не визначено: його збираються обрати за підсумками відкритого конкурсу на найкращий ескізний проект.

Організацією конкурсу займуться Міністерство культури, Державне агентство з питань мистецтв та художньої освіти та Київська міська державна адміністрація. Таким чином, взяти участь у створенні концепції пам'ятника зможуть автори, проекти яких будуть представлені в рамках конкурсної процедури.

Окремо буде вирішено питання фінансування. Встановлення монумента та благоустрій території навколо нього планується сплатити з бюджету Києва. Кошти на проектування та виготовлення пам'ятника при цьому можуть надходити з інших джерел, якщо вони не заборонені українським законодавством.

Точна вартість проекту наразі невідома. Як зазначають у Міністерстві культури, її визначать лише після проведення конкурсу та затвердження проектно-кошторисної документації.

Поява пам'ятника Мазепі стане помітною символічною зміною однієї із центральних ділянок Києва. Іван Мазепа був гетьманом Війська Запорозького наприкінці XVII – на початку XVIII століття. Його постать залишається однією з найвідоміших і водночас історично дискусійних в українській та російській історичній традиції.

Тепер Києв має визначити, яким саме буде новий монумент. Спочатку конкурсна комісія вибере ескіз, після чого розпочнеться розробка проектної документації та підготовка до встановлення пам'ятника.

Читайте також на порталі "Коментарі" – польському депутату доведеться відповісти за розбитий пам'ятник УПА: що запропонував Сікорський.



