Кто-то хорошо заработал на восстановлении. В Бородянке «испарились» 20 млн гривен

Во время проверки деятельности Бородянского поселкового совета аудиторами Северного отделения Госаудитслужбы были обнаружены растраты на сумму 19,8 млн грн, эти деньги были направлены на восстановление населенного пункта, сильно пострадавшего во время оккупации российскими войсками.

Бородянка

Согласно аудиту, основная часть нарушений касалась отсутствия металлопластиковых окон, которые были предусмотрены для установки поселковым советом в ходе реставрационных работ в регионе. Нарушение такого плана привело к нецелесообразному использованию средств бюджета в размере 5,2 млн. грн.

Кроме того, выявлено, что средства на ремонт поврежденных зданий в сумме 2,6 млн. грн. были потрачены на те же работы, за которые уже была выплачена денежная помощь, что привело к двойному финансированию по этому делу. Такие действия определены как неэффективное использование государственных средств.

Эксперты Госаудитслужбы рекомендуют установить больший контроль за использованием средств, предусмотренных для программы "Восстановление", чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Информация о выявленных нарушениях была передана в Офис Генерального прокурора с целью привлечения ответственных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, верят ли украинцы в скорейшее восстановление страны после войны с Россией. В частности, как говорится в отчете Info Sapiens по результатам социсследования, доля украинцев, считающих, что восстановление страны после победы в войне с Россией будет продолжаться до 10 лет или больше, в ноябре 2023 увеличилась до 73%. В марте так считали 60% респондентов.