logo

BTC/USD

63647.75

ETH/USD

3123.14

LTC/USD

82.09

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кто-то хорошо заработал на восстановлении. В Бородянке «испарились» 20 млн гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто-то хорошо заработал на восстановлении. В Бородянке «испарились» 20 млн гривен

Аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы сообщили, что обнаружили ущерб на сумму почти в 20 млн гривен, которые выделили для восстановления населенного пункта Бородянка, сильно пострадавшего во время оккупации

3 мая 2024, 18:16
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Во время проверки деятельности Бородянского поселкового совета аудиторами Северного отделения Госаудитслужбы были обнаружены растраты на сумму 19,8 млн грн, эти деньги были направлены на восстановление населенного пункта, сильно пострадавшего во время оккупации российскими войсками.

Кто-то хорошо заработал на восстановлении. В Бородянке «испарились» 20 млн гривен

Бородянка

Согласно аудиту, основная часть нарушений касалась отсутствия металлопластиковых окон, которые были предусмотрены для установки поселковым советом в ходе реставрационных работ в регионе. Нарушение такого плана привело к нецелесообразному использованию средств бюджета в размере 5,2 млн. грн.

Кроме того, выявлено, что средства на ремонт поврежденных зданий в сумме 2,6 млн. грн. были потрачены на те же работы, за которые уже была выплачена денежная помощь, что привело к двойному финансированию по этому делу. Такие действия определены как неэффективное использование государственных средств.

Эксперты Госаудитслужбы рекомендуют установить больший контроль за использованием средств, предусмотренных для программы "Восстановление", чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Информация о выявленных нарушениях была передана в Офис Генерального прокурора с целью привлечения ответственных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, верят ли украинцы в скорейшее восстановление страны после войны с Россией. В частности, как говорится в отчете Info Sapiens по результатам социсследования, доля украинцев, считающих, что восстановление страны после победы в войне с Россией будет продолжаться до 10 лет или больше, в ноябре 2023 увеличилась до 73%. В марте так считали 60% респондентов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dasu.gov.ua/ua/news/5131?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2Nce_evIt5XH_FGO0VCdDBUQM1u1CKLs6gfM-0318eLkVJFDI22vhGafA_aem_AWo5tkoHYmw5-dszlnqye1FosA88XoL5L1JrguWx1hIshBuAd8gBYQFiLNRNZyKDMipgNhV7dceYU3RLbnu-5yHE
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости