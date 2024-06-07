Кто такой Юрий Голик и почему он оказался причастен к сливам НАБУ: расследование СМИ

С приходом Владимира Зеленского на Банковую началась государственная программа "Большая стройка". Идеологом программы большую стройку называли Юрия Голика. Хотя случались, что на него вешали клише куратор "Большого строительства". Однако, как оказалось, он был в курсе дел не только того, что связано с "Большой стройкой", но и в курсе дел расследующего НАБУ по дорожному строительству. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.

Юрий Голик. Фото: из открытых источников

В расследовании рассказывается, что Юрий Голик прошел во власть из медиа сферы песня Революции Достоинства, став советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Как рассказывает автор проекта журналистским расследованиям Денис Бигус, в Днепропетровской области была развернута "демо-версия того, что потом масштабировалось в "Большое строительство", а господин Голик масштабирование в Офис президента.

"Подруга Резниченко фитнес-тренер Яна одновременно оказалась владелицей строительной компании "Стройинвест Инжиниринг", которая получила на Днепропетровщине полтора миллиарда гривен на дороги и в 2022 году НАБУ начало расследование этого дела, видя, что процентов так из 20 из этих денег переплат. И с 2022 года НАБУ проводило обыски в Днепропетровской облгосадминистрации, в офисе дорожной фирмы. Весной 2023-го прошли обыски и у Юрия Голика", – отмечает Денис Бигус.

Он уточняет, что обыски в Офисе президента провести не смогли, поэтому обыски у Голика провели по дороге на работу в его автомобиле, изъяв два айфона и макбук.

"И вот само содержание айфона Юрия Голика и привело к нынешнему скандалу. После того, как телефоны удалось сломать и среди браузерного мусора обнаружить два интересных скрина сообщений. Среди этих скринов, как внутренние документы НАБУ, так и скрины переписок, достаточно однозначно указывающие на то, что кто-то в антикоррупционном бюро держал Голика в курсе дел, причем, как по дорожным расследованиям так и по некоторым другим ему интересным", – говорится в материале.

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