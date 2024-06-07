Кто такой Юрий Голик и почему он оказался причастен к сливам НАБУ: расследование СМИ

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Кравцев Сергей
С приходом Владимира Зеленского на Банковую началась государственная программа "Большая стройка". Идеологом программы большую стройку называли Юрия Голика. Хотя случались, что на него вешали клише куратор "Большого строительства". Однако, как оказалось, он был в курсе дел не только того, что связано с "Большой стройкой", но и в курсе дел расследующего НАБУ по дорожному строительству. Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.
Юрий Голик. Фото: из открытых источников
В расследовании рассказывается, что Юрий Голик прошел во власть из медиа сферы песня Революции Достоинства, став советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.
Как рассказывает автор проекта журналистским расследованиям Денис Бигус, в Днепропетровской области была развернута "демо-версия того, что потом масштабировалось в "Большое строительство", а господин Голик масштабирование в Офис президента.
Он уточняет, что обыски в Офисе президента провести не смогли, поэтому обыски у Голика провели по дороге на работу в его автомобиле, изъяв два айфона и макбук.
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