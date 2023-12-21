Кто стоит за давлением на перевозчика Бастур: адвокат раскрыл детали

В Запорожье перевозчики выражают несогласие с действиями правоохранителей. Предприниматели и правозащитники считают, что за сомнительными уголовными производствами стоит один из местных бизнесменов с сомнительной репутацией Кагитин.

Основатель компании Бастур Дмитрий Довбыш

По мнению адвоката владельца компании Бастур Максима Калиниченко, первоначально препятствие осуществлялось на уровне водителей перевозчиков Профтакси-1. Они блокировали микроавтобусы Бастур на трассе и забирали пассажиров, хотя сами официально не имели права работать на этих маршрутах. Впоследствии водители Профтакси-1 перешли к угрозам.

"По нашей информации владелец Профтакси, Василий Кагитин обратился в правоохранительные органы, чтобы нейтрализовать конкурента. Конечно, все договоренности были негласными, Кагитин просто "профинансировал" уголовное производство против Довбыша в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области. О чем мы уже сообщили компетентные органы", – отмечает адвокат Максим Калиниченко.

По его словам, к уголовному производству возникли вопросы еще в августе 2023 года.

"В извлечении из ЕРДР, зеркально отражены все обстоятельства последнего времени: "Группа лиц совершают умышленные действия, направленные на противодействие хозяйственной законной деятельности одного из предприятий, угрожая насилием над работниками предприятия, повреждением и уничтожением имущества предприятия при отсутствии признаков вымогательства. То есть фактически руководителя Бастура и его сотрудников обвиняют в том, от чего они пострадали. Это сверхцинично", — отметил адвокат.

Он добавил, что в отношении Дмитрия Довбыша и еще нескольких сотрудников избраны меры пресечения. Более того, у правоохранителей есть вопросы к другим водителям.

Максим Калиниченко отметил, что недавно один из автобусов во время очередного рейса остановили работники УСС и без объяснений запретили проезд в Орехов. Пассажиры были вынуждены остаток пути идти пешком. Впоследствии подобная практика стала регулярной – компания была вынуждена сменить маршрут.

Адвокат считает такие действия сотрудников УССР противоречащими действующему законодательству. Также Максима Калиниченко возмущает отсутствие должной реакции со стороны руководства подразделения

"За такие действия предусмотрена ответственность как минимум 3 статьями Уголовного кодекса: 206, 362 и 373", — считает Калиниченко.

В то же время представители компании отмечают, что Бастур работает исключительно в рамках действующего законодательства, в отличие от их конкурентов, стоящих за этим преследованием. Они надеются, что в ближайшее время на ситуацию отреагируют как местные власти, так и правоохранительные органы. Ведь защита бизнеса, уплачивающая налоги во время войны и создающая рабочие места, задекларировала даже президент Зеленский во время последней пресс-конференции.

Напомним, компания Бастур, основанная Дмитрием Довбышем, работала в Запорожье даже в самые горячие периоды. Это ее автомобили вывозили людей из-под обстрелов и доставляли военных в передовую. В то время, когда многие конкуренты покинули рынок, ища возможности релокации заграницу сам Довбыш вступил в ряды терробороны и максимально объединил коллектив, направив усилия на помощь ВСУ и пострадавшим от военной агрессии.

По его инициативе в начале марта 2022-го Бастур открыл сразу несколько эвакуационных рейсов из Запорожья во Львов. В то же время военных к позициям все это время компания доставляла бесплатно.



