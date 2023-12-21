Кто стоит за давлением на перевозчика Бастур: адвокат раскрыл детали

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Кравцев Сергей
В Запорожье перевозчики выражают несогласие с действиями правоохранителей. Предприниматели и правозащитники считают, что за сомнительными уголовными производствами стоит один из местных бизнесменов с сомнительной репутацией Кагитин.
Основатель компании Бастур Дмитрий Довбыш
По мнению адвоката владельца компании Бастур Максима Калиниченко, первоначально препятствие осуществлялось на уровне водителей перевозчиков Профтакси-1. Они блокировали микроавтобусы Бастур на трассе и забирали пассажиров, хотя сами официально не имели права работать на этих маршрутах. Впоследствии водители Профтакси-1 перешли к угрозам.
По его словам, к уголовному производству возникли вопросы еще в августе 2023 года.
Он добавил, что в отношении Дмитрия Довбыша и еще нескольких сотрудников избраны меры пресечения. Более того, у правоохранителей есть вопросы к другим водителям.
Максим Калиниченко отметил, что недавно один из автобусов во время очередного рейса остановили работники УСС и без объяснений запретили проезд в Орехов. Пассажиры были вынуждены остаток пути идти пешком. Впоследствии подобная практика стала регулярной – компания была вынуждена сменить маршрут.
Адвокат считает такие действия сотрудников УССР противоречащими действующему законодательству. Также Максима Калиниченко возмущает отсутствие должной реакции со стороны руководства подразделения
В то же время представители компании отмечают, что Бастур работает исключительно в рамках действующего законодательства, в отличие от их конкурентов, стоящих за этим преследованием. Они надеются, что в ближайшее время на ситуацию отреагируют как местные власти, так и правоохранительные органы. Ведь защита бизнеса, уплачивающая налоги во время войны и создающая рабочие места, задекларировала даже президент Зеленский во время последней пресс-конференции.
Напомним, компания Бастур, основанная Дмитрием Довбышем, работала в Запорожье даже в самые горячие периоды. Это ее автомобили вывозили людей из-под обстрелов и доставляли военных в передовую. В то время, когда многие конкуренты покинули рынок, ища возможности релокации заграницу сам Довбыш вступил в ряды терробороны и максимально объединил коллектив, направив усилия на помощь ВСУ и пострадавшим от военной агрессии.
По его инициативе в начале марта 2022-го Бастур открыл сразу несколько эвакуационных рейсов из Запорожья во Львов. В то же время военных к позициям все это время компания доставляла бесплатно.
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