Кто станет "Человеком года": список главных номинантов

Ежегодно журнал TIME выбирает человека, который больше всего повлиял на события в мире — независимо от того, было ли это влияние положительным или отрицательным. Эта традиция продолжается с 1927 года и список номинантов всегда вызывает активные обсуждения. В 2024 году редакция объявила десятку претендентов на звание "Человек года". Победитель будет объявлен 12 декабря.

Харрис, Навальная и Маск попали в список номинантов "Человек года"

10 главных претендентов 2024 года

Камала Харрис

Вице-президент США, которая принимала участие в президентских выборах 2024 года. Ее потенциальная победа сделала бы ее первой женщиной-президентом в истории США.

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская, столкнувшаяся с онкологическим диагнозом, вызвала волну поддержки общественности и обсуждение личной жизни публичных лиц.

Илон Маск

Предприниматель и новый игрок в политике. В 2024 году он активно поддерживал Дональда Трампа и принял участие в правительственных реформах.

Юлия Навальная

Вдова Алексея Навального, утверждающая, что продолжает бороться за права человека и демократические реформы в России.

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля, чьи действия вызвали резонанс на международной арене. В 2024 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Джером Пауэлл

Глава Федеральной резервной системы США, возглавляющий экономическую политику страны в сложное время.

Джо Роган

Популярен ведущий подкаста "Joe Rogan Experience", деятельность которого влияет на информационный ландшафт в США.

Клаудия Шейнбаум

Первая женщина-президент Мексики, которая сделала значительный шаг в гендерном равенстве в своей стране.

Дональд Трамп

Избранный президент США в 2024 году. Вопреки судебным обвинениям, он вернулся в политическое лидерство.

Марк Цукерберг

Основатель Meta, в этом году привлекший внимание к влиянию социальных сетей на молодежь.

В последние годы среди победителей "Человека года" были: певица Тейлор Свифт – 2023, президент Украины Владимир Зеленский – 2022 и основатель SpaceX Илон Маск – 2021.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что TIME опубликовал во время войны список кандидатов в звание "Человека года", куда попал Путин.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на признание Владимира Зеленского "Человеком года".