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Кто стал новым образовательным омбудсменом: Кабмин принял решение

Надежда Лещик заменит Сергея Горбачева в должности образовательного омбудсмена

сегодня, 16:06
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Черновалова Кристина

Кабинет министров Украины объявил о назначении Надежды Лещика на должность образовательного омбудсмена. Она заменит покинувшего должность 16 августа Сергея Горбачева после завершения своего пятилетнего срока. Надежда Лещик уже имеет большой опыт в защите образовательных прав, работая с 2019 года в отделе медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.

Кто стал новым образовательным омбудсменом: Кабмин принял решение

Надежда Лещик

Об уходе Горбачева и назначении Лещик сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Он напомнил, что согласно законодательству образовательный омбудсмен избирается на пять лет без права повторного назначения.

Надежда Лещик известна не только своей работой в Службе омбудсмена. Она принимала участие в конкурсе на руководящий пост коммунального предприятия "Образовательное агентство города Киева", а также с 2021 года присоединилась к команде партии "Голос" в городе Бровары. Она открыто заявляла о желании возглавить должность образовательного омбудсмена, акцентируя свой пятилетний опыт и понимание проблем в сфере защиты прав.

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Источник: https://t.me/tmelnychuk/5208
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