Кто процветает на теневом рынке – сколько можно было бы купить дронов

Несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию в стране есть определенные схемы, которые лишают Украину прибыли. Так, в этом году государство может недосчитаться более 20 млрд. грн. Это половина выделенных правительством средств на Армию дронов (40 млрд грн). Такие бюджетные потери принесут продажу сигарет без уплаты налогов. А эти средства позволили бы увеличить финансирование закупки беспилотников для ВСУ в полтора раза. Эту проблему и методы борьбы с теневым рынком обсудили на круглом столе "Нелегальный рынок табачной продукции в условиях полномасштабной войны: вызовы и угрозы".

Сигареты без акциза

Проблема нелегального табачного рынка для Украины не нова. И даже полномасштабная российская агрессия хоть и повлияла на некоторые схемы, но ситуации не изменила. Блокада черноморских портов и закрытые границы с россией и Беларусью сделали невозможным традиционные способы контрабанды сигарет в Украине. В то же время резко возросла доля табачной продукции, нелегально производимой в Украине, – контрафакта (подделок) и сигарет без акцизных марок с маркировкой Duty Free или для экспорта, незаконно реализуемых на внутреннем рынке без уплаты налогов. Нелегальную табачную продукцию производят как полностью подпольные предприятия или цеха, так и отдельные местные производители, имеющие лицензию на производство табачных изделий.

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По данным Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по экономической безопасности, в среднем компания-производитель табачной продукции уплачивает 4-5 млн грн налогов (акциза, НДС и налога на прибыль) на 1 тонну импортируемого сырья. Однако для некоторых местных компаний, имеющих соответствующую лицензию, этот показатель значительно меньше, например, в прошлом году за тонну ввезенного сырья уплатили: ООО "Империя.Табак.ЛТД" 157 тыс. грн, ООО "Украинское табачное производство" – 26 тыс. грн , ООО "Табако Дом" – 8 тыс. грн., ООО "Юнайтед Табако" – 2 тыс. грн., ООО "Потестас" – всего 35 грн.





Эксперты отметили, что сегодня теневой рынок табака — один из немногих внутренних резервов для наполнения государственного бюджета. И именно из внутренних поступлений финансируются силы обороны.

Если анализировать составляющие рынка нелегальной табачной продукции, то 10,8% составляют продажи сигарет без акцизов из-за нелегальных Duty Free, 7,9% – контрафакт и только 1,5% – это контрабанда. При этом, по словам экспертов, нередко контрабанда оказывается внутренним продуктом – сигареты подрабатывают под марки соседних стран, например Молдовы. С надеждой, что не будут проверять их подлинность.

В Украинском институте будущего провели исследование этой проблемы и дали свое видение ее решения. Там рекомендуют:

1. Утвердить новую Стратегию противодействия незаконному обращению подакцизных товаров.

2. Усилить институциональную состоятельность правоохранительной системы.

3. Ужесточить ответственность за незаконное производство и сбыт подакцизной продукции.

4. Решить проблемы так называемых фейковых Duty free

5. Ввести электронную акцизную марку в соответствии с Директивой 2014/40/ЕС.

6. Усилить контроль над импортом и оборотом табачного сырья, а также оборудование для изготовления сигарет.

7. Усилить контроль за хранением и уничтожением конфискованного табачного сырья, табачных изделий и оборудования.

И некоторые сдвиги в этих вопросах уже есть. Народная депутат Украины Галина Янченко рассказала, как Верховная Рада пытается бороться с рынком нелегальной табачной продукции. Она подтвердила, что сегодня около 20% рынка находится в тени.

"Минус 22 млрд грн – потери бюджета от нелегальной торговли подакцизными табачными товарами только в этом году. Это деньги, которые мы не сможем использовать для ВСУ и нашей обороны. С 20% теневого рынка — 11% продаж товаров без акциза вообще (по схеме типа для Duty Free, хотя практически никаких Duty Free в стране с закрытыми аэропортами существовать не может). Еще 8% — это торговля поддельными товарами. И если первую схему недавно закрыла Верховная Рада, запретив продажу подакцизки из-за несуществующих Duty Free, то бороться с подделкой могут исключительно правоохранители", — отмечает народный депутат Галина Янченко.

При этом учитывая ограниченный человеческий ресурс правоохранительной системы, она советует не распылять его на "охоту" за "бабушками" и "ларьками", а "сосредоточиться на подпольных и нелегальных поддельниках. Их в стране в районе 10, поэтому решить проблему вполне реально".

"Публично заявила, что готова менять свои шпильки на кроссовки и ехать со стражами порядка на реализацию, если им самим страшно" — напомнила Галина Янченко.

Эксперты единодушны в убеждении, что проблема нуждается в решении, ведь каждая дополнительная гривна в бюджете поможет приблизить Победу.



